Великобритания запретит продажу предметов из слоновой кости

Правительство Великобритании объявило, что запретит продажу слоновой кости с целью остановить сокращение популяции слонов. Запрет распространится на изделия из слоновой кости всех возрастов. За нарушение закона предусматривается неограниченный штраф или тюремное заключение сроком на пять лет. Как сообщило AFP, ожидается одобрение постановления парламентом страны.

"Слоновая кость не должна рассматриваться как товар или символ престижа, поэтому мы введем один из самых жестких запретов в мире на ее продажу, чтобы защитить слонов для будущих поколений, — сказал министр окружающей среды Великобритании Майкл Гоув . — Законодательный запрет продажи подтвердит глобальное лидерство Великобритании в этом критическом вопросе, продемонстрировав нашу убежденность в том, что отвратительная торговля слоновой костью должна остаться в прошлом".

Великобритания оценила международную незаконную торговлю дикими животными в 17 млрд фунтов стерлингов ($24 млрд).

"Количество слонов за последнее десятилетие сократилось почти на треть, и около 20 тыс. этих животных в год все еще убивают из-за глобального спроса на слоновую кость", — добавил Гоув.

Коммерческая торговля слоновой костью уже является незаконной в Великобритании.

Между тем будущий запрет на продажу изделий из драгоценного материала имеет ряд исключений: предметы, сделанные до 1947 года, для изготовления которых использовалось менее 10% слоновой кости; музыкальные инструменты с менее чем 20% слоновой кости, сделанные до 1975 г. ; портретные миниатюры, нарисованные на тонких осколках слоновой кости, которым не менее 100 лет. Коммерческая деятельность между аккредитованными музеями также является исключением, при этом разрешения на покупку могут быть запрошены для предметов более чем столетней давности, считающихся одними из самых редких в своем роде.

Инициативу британского правительства приветствовали неправительственные организации. Исполнительный директор благотворительного фонда Tusk Trust Чарли Мэйхью считает будущий закон «четким посланием миру о том, что незаконная торговля частями дикой природой недопустима и будут приложены все усилия, чтобы остановить шокирующее сокращение популяции слонов в Африке в последние годы».

Исполнительный директор Всемирного фонда дикой природы Таня Стил говорит, что каждый день из-за драгоценного материала убивают около 55 африканских слонов. «Если мы хотим остановить браконьерство этого величественного животного, нам нужны глобальные действия, — добавляет эколог. — Мы надеемся, что Великобритания будет продолжать оказывать давление на страны, где расположены крупнейшие рынки слоновой кости, чтобы закрыть торговлю и там».

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