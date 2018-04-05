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За подлог данных о численности охотресурсов появится административная ответственность
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За подлог данных о численности охотресурсов появится административная ответственность 

Парламентская газета 28 минут назад
Фото: Парламентская газета
За непредставление или представление ложной информации о количестве и распространении охотничьих ресурсов в региональный орган исполнительной власти для ИП и юрлиц будет предусмотрена административная ответственность.
Соответствующий законопроект готовится специалистами Минюста и предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части совершенствования ответственности за правонарушения в сфере охоты и охотничьего хозяйства.
Указанная информация должна предоставляться ежегодно до 1 апреля и используется для формирования базы данных о состоянии охотничьих ресурсов, среды их обитания и охотничьих угодий, а также государственного мониторинга окружающей среды.
Предоставление недостоверной информации в свою очередь препятствует эффективному госконтролю за охотничьей деятельностью, отмечается в сопроводительных материалах к инициативе.
Законопроектом также предлагается закрепить полномочия работников государственного охотничьего надзора по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях в названной области.
Принятие законопроекта позволит устранить пробел в правовом регулировании и повысить эффективность мер по предупреждению нарушений в области охоты и охотничьего хозяйства.
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