За подлог данных о численности охотресурсов появится административная ответственность

За непредставление или представление ложной информации о количестве и распространении охотничьих ресурсов в региональный орган исполнительной власти для ИП и юрлиц будет предусмотрена административная ответственность.

Соответствующий законопроект готовится специалистами Минюста и предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях в части совершенствования ответственности за правонарушения в сфере охоты и охотничьего хозяйства.

Указанная информация должна предоставляться ежегодно до 1 апреля и используется для формирования базы данных о состоянии охотничьих ресурсов, среды их обитания и охотничьих угодий, а также государственного мониторинга окружающей среды.

Предоставление недостоверной информации в свою очередь препятствует эффективному госконтролю за охотничьей деятельностью, отмечается в сопроводительных материалах к инициативе.

Законопроектом также предлагается закрепить полномочия работников государственного охотничьего надзора по составлению протоколов и рассмотрению дел об административных правонарушениях в названной области.

Принятие законопроекта позволит устранить пробел в правовом регулировании и повысить эффективность мер по предупреждению нарушений в области охоты и охотничьего хозяйства.