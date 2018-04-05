ООН призвала страны продвигать устойчивые продовольственные системы для борьбы с голодом

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) призвала страны в целях обеспечения продовольственной безопасности обратиться к агроэкологии. Эта отрасль экологии изучает влияние сельскохозяйственного производства на состояние окружающей среды. По словам генерального директора организации Жозе Грациану да Силва сложные химические процессы, используемые для производства продуктов питания с конца Второй мировой войны, увеличили количество пищи, причинив огромный ущерб планете. О выступлении чиновника рассказывает AFP.

Агроэкология улучшает качество почвы и снижает затраты для фермеров — именно она поможет остановить усиливающуюся продовольственную нестабильность, считает глава FAO. По данным чиновника, около 30 стран утвердили законодательные или нормативные концепции для содействия развитию агроэкологии на проходящем в Риме втором Международном симпозиуме по агроэкологии (3-5 апреля).

"Мы должны продвигать устойчивые продовольственные системы, которые предлагают здоровую и питательную пищу, а также сохраняют окружающую среду, — сказал Жозе Грациану да Силва. — Почвы, леса, вода, качество воздуха и биоразнообразие в целом продолжают ухудшаться, в то время как это увеличение производства любой ценой не искореняет голод".

Согласно докладу FAO 2018 году о продовольственных кризисах, 124 млн человек в 51 стране сталкиваются с неудовлетворительным состоянием продовольственной безопасности, в в 2016 году их число доходило до 108 млн В феврале 2018 году помощник генерального директора FAO, региональный представитель для стран Африки Букар Тиджани заявил, что 224 млн человек в Африке недоедают, поскольку изменение климата и конфликты усиливают проблему голода на всем континенте.

Виджай Кумар, советник по сельскому хозяйству индийского штата Андхра-Прадеш, добавляет, что правительство штата решило к 2024 г. перевести на агроэкологию 80% фермеров штата (4,8 млн человек). «Нынешние методы оставляют крестьян без гроша», — сказал он, добавив, что недавно по стране прошла «волна крестьянских самоубийств».

"Мы хотим производство продуктов питания увеличивали довольные фермеры", — сказал Кумар.

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