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Косачев оценил французский закон о борьбе с фейковыми новостями
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Косачев оценил французский закон о борьбе с фейковыми новостями 

РИА Новости 17 минут назад
ПАРИЖ, 5 апр — РИА Новости. Борьба с недостоверными новостями во Франции не должна увязываться с конкретными СМИ, которым хотят «заткнуть рот», заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Дезинформация, информационные войны, так называемые фейковые новости — это заведомо плохо и неприемлемо. Это то, чем не занимается ни Россия как государство, ни российские СМИ, во всяком случае те, за которые отвечает государство российское. И любые законодательные меры будут реально, недвусмысленно преследовать цель противодействия недостоверной, фальсифицированной информации, с моей точки зрения, должны только приветствоваться и в нашей стране, и в любой другой стране мира", — сказал Косачев журналистам, комментируя разработку французского законопроекта, направленного на борьбу с ложными новостями в интернете.
Однако увязывание этого закона с конкретными СМИ, заведомые обвинения их в причастности к информационным войнам и распространению фейковых новостей неприемлемо, подчеркнул парламентарий.
"Если в этом направлении будет разработан закон, то он будет таким же посягательством на свободу слова, на свободу СМИ, на права тех людей, которые заинтересованы в разносторонних и объективных источниках. Если закон будет нормальным, если он будет прописываться для того, чтобы исключить подобного рода двусмысленности и злоупотребления уже в адрес СМИ — всегда рады и готовы будем на эту тему сотрудничать с французскими властями", — отметил он.
"Но если закон будет прописываться под конкретную информацию, под конкретную страну, под конкретные СМИ, которым необходимо заткнуть рот, извините меня за это непарламентское выражение, это категорически неприемлемо. Это не соответствует ни нашему, ни, уверен, европейскому пониманию принципов свободы слова и свободы распространения информации", — подчеркнул Косачев.
По его словам, в этом случае действия Франции должны будут в последующем обсуждаться в соответствующих европейских структурах, включая Венецианскую комиссию, включая институт уполномоченного по правам СМИ в рамках ОБСЕ и другие инстанции. «Но для начала нужно посмотреть содержание этого закона», — заключил сенатор.
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