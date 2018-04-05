В апреле в Литературном институте прошел день открытых дверей

Фото: Арина Депланьи Сам институт надеется увидеть в своих аудиториях только лучших и только талантливых. Совпадает и это? И, да и нет. В этом году, после традиционного представления Литинститута ректором Алексеем Варламовым и выступлением известного переводчика с итальянского Евгения Солоновича, который летом выпускает в свет своих семинаристов, студенты института рассказали об обратной стороне медали. На этой стороне все не так романтично, как ожидают многие, кто сидел в этом зале: поступить в вуз — одна задача, учиться в вузе — другая. Тут то и прозвучало странное слово «работать» и желанное «свободное время». Если посмотреть внимательно, то это — синонимы. Очутиться в сентябре на вузовской скамье и расслабиться не выйдет, зато выйдет начать свое движение к диплому вместе с остальными и совсем одному, поскольку твои однокурсники, это и коллеги и будущие антиподы в литературном процессе — обитатели совершенно противоположных словесных и эстетических миров. Но и именно это разномирье и формирует индивидуальное становление каждого в отдельности и всех вместе в увлечениях литературных и академических. И судя по недавно прошедшей в Литинституте Олимпиаде греческой истории «Греческая доблесть в великих битвах Эллады » под руководством профессора Инны Гвоздевой, в которой приняли участие первокурсники, недавно сидевшие на дне открытых дверей — абитуриентам 2018 свободного времени хватит для собственных блистательных представлений мира прошлого и мира настоящего в любом жанре, будь то роман, экзамен или Античный театр. Фото: из архива Литературного института им. А. М. Горького