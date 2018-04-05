Ещё
В апреле в Литературном институте прошел день открытых дверей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В апреле в Литературном институте прошел день открытых дверей 

Ревизор.ru 34 минуты назад
Фото: Ревизор.ru
Фото: Арина Депланьи
Сам институт надеется увидеть в своих аудиториях только лучших и только талантливых. Совпадает и это? И, да и нет. В этом году, после традиционного представления Литинститута ректором Алексеем Варламовым и выступлением известного переводчика с итальянского Евгения Солоновича, который летом выпускает в свет своих семинаристов, студенты института рассказали об обратной стороне медали. На этой стороне все не так романтично, как ожидают многие, кто сидел в этом зале: поступить в вуз — одна задача, учиться в вузе — другая. Тут то и прозвучало странное слово «работать» и желанное «свободное время». Если посмотреть внимательно, то это — синонимы.
Очутиться в сентябре на вузовской скамье и расслабиться не выйдет, зато выйдет начать свое движение к диплому вместе с остальными и совсем одному, поскольку твои однокурсники, это и коллеги и будущие антиподы в литературном процессе — обитатели совершенно противоположных словесных и эстетических миров. Но и именно это разномирье и формирует индивидуальное становление каждого в отдельности и всех вместе в увлечениях литературных и академических. И судя по недавно прошедшей в Литинституте Олимпиаде греческой истории «Греческая доблесть в великих битвах Эллады» под руководством профессора Инны Гвоздевой, в которой приняли участие первокурсники, недавно сидевшие на дне открытых дверей — абитуриентам 2018 свободного времени хватит для собственных блистательных представлений мира прошлого и мира настоящего в любом жанре, будь то роман, экзамен или Античный театр.
Фото: из архива Литературного института им. А. М. Горького
Ревизор.ru: последние новости
С 3 по 8 апреля в Москве пройдёт 4-й фестиваль венгерского кино "Цифра" Имя нового художественного руководителя "Табакерки" назовут после 23 апреля Запущен онлайн-проект "Полка" о наиболее важных книгах в литературе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус28
Юлия Скрипаль заговорила410
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи80
В России введут новую меру пресечения108
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма116
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение