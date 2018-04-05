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Автомобильный журнал «АвтоМир» отметил 20-летний юбилей
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Автомобильный журнал «АвтоМир» отметил 20-летний юбилей 

Chip.ru 34 минуты назад
Фото: Chip.ru
Вечер начался с футуристичного светового шоу под сеты диджея, а у входа гостей торжества встречала специальная лаундж-зона с коктейль-баром «ВОЗДУХ».
Коммерческий директор Издательского дома «Бурда» Юрген Ульрих во вступительной речи поблагодарил гостей мероприятия и открыл Церемонию награждения «20 лет вместе» в честь юбилея журнала.
В непринужденной обстановке главный редактор журнала Екатерина Квашенкина и ведущая вечера Анна Грачевская наградили глав крупнейших автомобильных компаний, о брендах которых журнал пишет вот уже 20 лет, почетными статуэтками.
Хедлайнером мероприятия стала группа BURITO, в завершение праздника для гостей выступили диджеи Swanky Tunes. 20-летие журнала «АвтоМир» прошло при поддержке компаний: Subaru, Liqui Moly, Car Pricе, Орими Трейд, подарки гостям предоставили BRAUN, Jonies Chop Shop и The merchant of venice. Подробности праздничного мероприятия — в нашей галерее. 1 из 42 PR директор компании Мазда Мотор Рус Мария Магуайр и Мария Калита Swanky Tunes Андрей Гордасевич — PR директор VW Анна Капитонова NISSAN Вахитов Эльдар — директор департамента продвижения и PR компании Liqui Moly Ведущая Анна Грачевская Владимир Соловьев — Председатель Союза журналистов России Гарик Burito Гарик Burito Главный редактор журнала Автомир Екатерина Квашенкина Группа Burito Группа Burito Екатерина Квашенкина — главный редактор журнала Автомир, Наталья Вержейская WAVE MAKER RUSSIA, Елена Сметанина -медиадиректор Burda Media Company Елена Кравец — директор по маркетингу и продукту Jaguar Land Rover Игорь Климов — директор по маркетингу SK Lubricants Илья Белов — представитель компании Manol Коммерческий директор «Издательского дома „Бурда“ Юрген Ульрих Читайте также: Пусть гаджеты говорят: „умная“ техника, с которой можно вести диалог
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