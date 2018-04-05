Автомобильный журнал «АвтоМир» отметил 20-летний юбилей

Вечер начался с футуристичного светового шоу под сеты диджея, а у входа гостей торжества встречала специальная лаундж-зона с коктейль-баром «ВОЗДУХ».

Коммерческий директор Издательского дома «Бурда» Юрген Ульрих во вступительной речи поблагодарил гостей мероприятия и открыл Церемонию награждения «20 лет вместе» в честь юбилея журнала.

В непринужденной обстановке главный редактор журнала Екатерина Квашенкина и ведущая вечера Анна Грачевская наградили глав крупнейших автомобильных компаний, о брендах которых журнал пишет вот уже 20 лет, почетными статуэтками.

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