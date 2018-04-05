В Калининграде обсудят мир будущего

Два дня в Калининграде будут обсуждать мир будущего. Под эгидой Экспертного совета Россотрудничества в БФУ имени Канта открылся круглый стол, на котором проанализируют возможные сценарии развития отношений между Россией и Западом.

Политологи обсудят угрозы и риски современного мира, ситуацию в балтийском регионе Европы и подходы к реализации политики мягкой силы.

Также сегодня БФУ и Россотрудничество подписали договор, который позволит университету увеличить набор иностранцев. В прошлом году количество таких студентов стало больше в два раза.