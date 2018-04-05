Руины мельницы на Предмостной площади Волгограда вычеркнут из «культурного наследства»

Арбитражный суд Волгоградской области признал незаконными действия комитета государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области, включившего в список объектов культурного наследия найденные на стройплощадке гостиницы на Предмостной площади в центре Волгограда руины комплекса сооружений «Товарищества паровой мельницы в Царицыне на Волге» конца XIX века.

Как сообщили V1.ru в пресс-службе арбитража, по решению суда теперь комитет госохраны обязан исключить находку из перечня объектов культурного наследия. Также признано недействительным предписание ведомства, выданное застройщику гостиницы на Предмостной — ООО «Земля Профи» в мае прошлого года с требованием хранить, использовать и заниматься популяризацией этого культурного наследия.

Возводить гостиницу с подземной автостоянкой на Предмостной площади вдоль улицы Краснознаменской началось в августе 2012 года. Действие выданного ООО «Земля Профи» разрешения на строительство продлено до 14 июня 2019 года.

Мельницей по большой стройке

Неприятности начали преследовать стройку к концу 2016 года. По задумке инвесторов, новая высотная четырехзвездочная гостиница должна была принять гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Но уже в декабре 2016-го об исключении гостиницы из списка объектов инфраструктуры грядущего мундиаля заявил во время визита в Волгоград министр спорта России Виталий Мутко . Это решение объяснялось низкими темпами работ и серьезным отставанием от графика.

Вернуться в график застройщикам не удалось. Постановление Правительства России об исключении гостиницы из программы подготовки страны к чемпионату мира по футболу в 2018 году официально было опубликовано в начале апреля 2017 года. Практически одновременно с исключением из списка застройщику вдруг припомнили руины засыпанной в пойме Царицы мельницы. Точнее, якобы старую кирпичную кладку, найденную при земляных работах на стройплощадке.

Максимальное внимание к кирпичной кладке проявил областной комитет госохраны объектов культурного наследия. Чиновники решили, что это действительно часть царицынской паровой мельницы конца XIX века. Обеспокоенное ее судьбой ведомство тогда же решило включить ее в список выявленных объектов культурного наследия. И взять постройку под защиту государства.

Комитет немедленно организовал в отношении застройщика проверку по обеспечению сохранности выявленной руины, получившей название «Фрагмент комплекса сооружений товарищества паровой мельницы в Царицыне на Волге». Проверяющие выяснили, что строители не обеспечили ни сохранность, ни неизменность старой кладки, которая, по их данным, «предположительно засыпана или разобрана». А так как строительные работы не прекращались, заявили, что ООО «Земля Профи» действовало вопреки требованиям закона «Об объектах культурного наследия».

3 мая 2017 года, по окончании проверки, комитет выдал предписание об остановке работ на стройке до устранения нарушений. Это значило, что ООО «Земля Профи» обязано не только разработать проект по обеспечению сохранности старинной мельницы, но и провести в отношении нее ряд мероприятий.

А был ли памятник?

С вопросом, как «предположительно засыпанная или разобранная» постройка стала памятником и объектом культурного наследия, почти год разбирался Арбитражный суд.

— Решение включить здание в список выявленных объектов культурного наследия было принято 27 марта 2017 года. Повод — два обращения — со стороны активного волгоградца и от ГБУК «Волгоградский областной научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры», — пояснили V1.ru в Арбитражном суде. — Оба заявителя утверждали, что застройщик «вскрыл» часть постройки, обладающей признаками объекта культурного наследия. Но выяснилось, что объект, похожий на мельницу, тогда не обследовался, так как сотрудников госохраны не пустили на площадку. Лишь 3 апреля прошлого года специалисты комитета смогли найти на стройке современную кирпичную кладку. А так как кладки, относящейся к концу 19-го — началу 20-го веков, на стройке не было, они предположили, что ООО «Земля Профи» засыпало грунтом исторически ценный кирпич. Именно это и дало основания подозревать ООО «Земля Профи» в нарушении закона «Об объектах культурного наследия» и требовать незамедлительной остановки работ в течение трех дней.

Следствием этих сложных взаимоотношений между застройщиком и комитетом госохраны стало вынесенное Центральным районным судом постановление. ООО «Земля Профи» признали виновным в нарушении закона и оштрафовали на 100 000 рублей. Решение было обжаловано в областном суде. Там пришли к противоположным выводам: на месте строительства гостиницы на Предмостной площади объектов культурного наследия нет, а постановление Центрального райсуда основано «на непроверенных данных о предположительном существовании на территории стройки предметов, обладающих признаками объекта культурного наследия».

Культурная экспертиза кирпичей

Волгоградский арбитраж при новом рассмотрении дела также назначил судебную историко-культурную экспертизу, проведение которой было поручено известному по целому ряду экспертиз в Волгограде Виктору Тихонову

Он в своем заключении подтвердил, что вскрытые на территории строительства фрагменты кладки из красного кирпича не имеют отношения к периоду конца XIX — началу ХХ веков и не принадлежат комплексу сооружений «Товарищество паровой мельницы в Царицыне на Волге». Как указал эксперт, об этом говорят современные размеры кирпича, а также состав вяжущего цементно-песчаного раствора. Соответственно, выявленная кладка не может быть включена в Единый государственный реестр как не обладающая признаками объекта культурного наследия.

Поэтому суд признал правомерность требования ООО «Земля Профи» и обязал комитет госохраны исключить из перечня выявленных объектов культурного наследия фрагмент комплекса сооружений «Товарищества паровой мельницы в Царицыне на Волге» конца XIX века, расположенный на левом берегу поймы реки Царицы. В свою очередь, ООО «Земля Профи» оплатило 50 тысяч рублей за экспертизу Виктора Тихонова, а также взяло на себя все судебные расходы по делу. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.