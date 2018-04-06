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Заработал сайт Института развития городской среды в Нижегородской области
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Заработал сайт Института развития городской среды в Нижегородской области 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Любой желающий теперь может познакомиться с концепциями развития городских пространств, узнать о времени общественных обсуждений и оставить свои предложения, сообщила руководитель Института Дарья Шорина. Как сообщалось ранее, общественные обсуждения концепций благоустройства городских пространств пройдут в каждом районе Нижнего Новгорода с 9 по 15 апреля 2018 года. «Институт развития городской среды Нижегородской области создан для обеспечения экспертной поддержки и помощи в определении вектора развития общественных пространств совместно с горожанами, администрацией и бизнесом», — отметила Дарья Шорина. Как пояснил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов, организация будет проводить исследования и разработку программ развития общественных территорий, следить за соблюдением профессиональных стандартов современной архитектуры и градостроительства на стадии воплощения проектных решений и сопровождать их информационно. «То есть, сотрудники Института будут всесторонне помогать нам в благоустройстве города. Нижний Новгород должен меняться в соответствии с самыми современными трендами и так, как этого хотят горожане», — заявил Владимир Панов. Напомним, за объекты для первоочередного благоустройства в Нижнем Новгороде проголосовало более 200 тысяч горожан. Благоустройство начнется уже этим летом. При этом самые масштабные проекты поделят на несколько этапов.
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