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Сайт Института развития городской среды заработал в Нижегородской области
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Сайт Института развития городской среды заработал в Нижегородской области 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом рассказала руководитель института архитектор Дарья Шорина.
Как сообщается на главной страничке сайта, «Институт развития городской среды Нижегородской области создан для обеспечения экспертной поддержки и помощи в определении вектора развития общественных пространств совместно с горожанами, администрацией и бизнесом».
По словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, организация будет проводить исследования, разрабатывать программы развития общественных территорий и следить за соблюдением профессиональных стандартов современной архитектуры и градостроительства на стадии воплощения проектных решений, сопровождая их информационно.
«Сотрудники Института будут всесторонне помогать нам в благоустройстве города. Нижний Новгород должен меняться в соответствии с самыми современными трендами и так, как этого хотят горожане», — подчеркнул Владимир Панов.
Напомним, обсуждения концепций благоустройства городских пространств, выбранных нижегородцами, пройдут в каждом районе до 15 апреля.
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