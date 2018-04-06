Сайт Института развития городской среды заработал в Нижегородской области

Об этом рассказала руководитель института архитектор Дарья Шорина.

Как сообщается на главной страничке сайта, «Институт развития городской среды Нижегородской области создан для обеспечения экспертной поддержки и помощи в определении вектора развития общественных пространств совместно с горожанами, администрацией и бизнесом».

По словам мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова, организация будет проводить исследования, разрабатывать программы развития общественных территорий и следить за соблюдением профессиональных стандартов современной архитектуры и градостроительства на стадии воплощения проектных решений, сопровождая их информационно.

«Сотрудники Института будут всесторонне помогать нам в благоустройстве города. Нижний Новгород должен меняться в соответствии с самыми современными трендами и так, как этого хотят горожане», — подчеркнул Владимир Панов

Напомним, обсуждения концепций благоустройства городских пространств, выбранных нижегородцами, пройдут в каждом районе до 15 апреля.