Региональную ярмарку откроют в Шипиловском проезде

Региональная ярмарка в районе Орехово-Борисово Северное заработает уже в конце месяца, сообщили в управе в четверг, 5 апреля.

Краснодарский край, — Открытие ярмарки региональных поставщиков назначена на 20 число, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заместитель директора отдела экономики района Светлана Фетисова, — однако полный список стран и регионов-участников пока неизвестен. Скорее всего это будет Белоруссия Крым . Все они представят на прилавках свою продукцию.

По словам Светланы Владимировны, цены на товар устанавливают сами продавцы.

— Среди жителей района Орехово-Борисово Северное много тех, кому, действительно нравится покупать свежую сельскохозяйственную продукцию у региональных поставщиков, — добавляет Фетисова, — но есть и те, кто хранит верность магазинам.

Работать региональная ярмарка будет в течение полугода, до 1 ноября. Прилавки установят напротив Шипиловского проезда, владение 39.