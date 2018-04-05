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Региональную ярмарку откроют в Шипиловском проезде
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Региональную ярмарку откроют в Шипиловском проезде 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 34 минуты назад
Фото: Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы
Региональная ярмарка в районе Орехово-Борисово Северное заработает уже в конце месяца, сообщили в управе в четверг, 5 апреля.
— Открытие ярмарки региональных поставщиков назначена на 20 число, — рассказала редактору газеты «Борисовские пруды» заместитель директора отдела экономики района Светлана Фетисова, — однако полный список стран и регионов-участников пока неизвестен. Скорее всего это будет Белоруссия, Краснодарский край, Крым. Все они представят на прилавках свою продукцию.
По словам Светланы Владимировны, цены на товар устанавливают сами продавцы.
— Среди жителей района Орехово-Борисово Северное много тех, кому, действительно нравится покупать свежую сельскохозяйственную продукцию у региональных поставщиков, — добавляет Фетисова, — но есть и те, кто хранит верность магазинам.
Работать региональная ярмарка будет в течение полугода, до 1 ноября. Прилавки установят напротив Шипиловского проезда, владение 39.
Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы: последние новости
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