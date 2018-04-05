Дайнеко жестко отреагировала на обвинения бывшего мужа

Певица Виктория Дайнеко ответила на обвинения бывшего мужа музыканта Дмитрия Клеймана в рукоприкладстве и истеричности. Она не стала комментировать высказывания некогда любимого человека, но подбросила журналистам несколько нелицеприятных фактов о своей семейной жизни с Дмитрием.

Девушка призналась, что «защищала себя и свою дочь от домашнего и психологического насилия». Ей пришлось поставить точку в отношениях с музыкантом, потому что он поднимал на нее руку. «Я не демонстрировала на всю страну заключения докторов о травме позвоночника или фотографии синяков. Я просто мужественно взяла себя в руки и перестала воевать», — поделилась Виктория.

Не смотря на некрасивое расставание девушка не собирается препятствовать общению Дмитрия с дочерью. «И еще миллионный раз говорю, что никому не запрещаю с ней видеться, просто никто сильного желания не проявляет, но я блокирую непрекращающиеся оскорбления в мой адрес», — пояснила свою позицию артистка.

Девушка хочет поскорее забыть неудачный брак и жить счастливо, но уже как свободная женщина. «Я расставалась с мужем не для того, чтобы трясти грязью на всю страну, а для того только, чтобы наконец обрести свое счастье. Бог судья, мне не за что стыдиться. У меня очень много свидетелей и записей с видеокамер, но это материал не для светской хроники. Я благодарна за то, что у меня есть дочь, а со всем остальным мы справимся», — рассказала Дайнеко изданию Hello!.

Напомним, что Дмитрий Клейман дал интервью, в котором признался, что решился на развод, не стерпев унижений экс-супруги. Барабанщик признался, что с самого начала у них с певицей были непростые отношения. Виктория ревновала его, попрекала небольшими доходами и постоянно раздражалась по пустякам.