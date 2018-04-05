Вакарчук: Это политики виноваты в том, что я появился в рейтингах

Об этом он заявил во время встречи со студентами Киево-Могилянской Академии, передает « Украинская правда ».

«Я не знаю, включались ли туда (в рейтинги) все вообще, или идет речь о тех, кто имеет шансы на получение мест в парламенте или выигрыш на выборах президента, но вы увидите, что 60% людей не хотят голосовать ни за кого или не пойдут голосовать на выборы. Это страшная ситуация, очень угрожающая», — подчеркнул Вакарчук

Он также рассказал, что 26 лет в стране узурпировали власть одни и те же люди, которые то во власти, то в оппозиции.

Он также рассказал, что в рейтинги известных людей включают политтехнологи. Однако основная вина за то, что в политических рейтингах появляются такие люди, как сам Вакарчук — на политиках.

«Парни и девушки, это я говорю политикам, вы сами виноваты! Поэтому с вопросом, откуда так получилось, что Святослав Вакарчук есть в рейтингах, обратитесь, пожалуйста, к нашим политикам, это они виноваты в том, что Святослав Вакарчук появляется в рейтинге. И это их работа за 26 лет привела к тому, что никому из них люди не верят. Поэтому они начинают смотреть на тех людей, которые живут другим нормальной жизнью», — отметил Вакарчук.

Он также заявил, что гордится тем, что так прожил свои 42 года, что его можно включить в президентский рейтинг.

По его словам, он жил достойно, честно и никогда не хотел власти.