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Вакарчук: Это политики виноваты в том, что я появился в рейтингах
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Вакарчук: Это политики виноваты в том, что я появился в рейтингах 

Украина.ру 36 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом он заявил во время встречи со студентами Киево-Могилянской Академии, передает «Украинская правда».
«Я не знаю, включались ли туда (в рейтинги) все вообще, или идет речь о тех, кто имеет шансы на получение мест в парламенте или выигрыш на выборах президента, но вы увидите, что 60% людей не хотят голосовать ни за кого или не пойдут голосовать на выборы. Это страшная ситуация, очень угрожающая», — подчеркнул Вакарчук.
Он также рассказал, что 26 лет в стране узурпировали власть одни и те же люди, которые то во власти, то в оппозиции.
Он также рассказал, что в рейтинги известных людей включают политтехнологи. Однако основная вина за то, что в политических рейтингах появляются такие люди, как сам Вакарчук — на политиках.
«Парни и девушки, это я говорю политикам, вы сами виноваты! Поэтому с вопросом, откуда так получилось, что Святослав Вакарчук есть в рейтингах, обратитесь, пожалуйста, к нашим политикам, это они виноваты в том, что Святослав Вакарчук появляется в рейтинге. И это их работа за 26 лет привела к тому, что никому из них люди не верят. Поэтому они начинают смотреть на тех людей, которые живут другим нормальной жизнью», — отметил Вакарчук.
Он также заявил, что гордится тем, что так прожил свои 42 года, что его можно включить в президентский рейтинг.
По его словам, он жил достойно, честно и никогда не хотел власти.
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