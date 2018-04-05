Около 1,4 тыс. человек получили консультации по парковочным разрешениям в Москве в 2018 г

Порядка 1,4 тысячи горожан получили консультации по поводу выдачи парковочных разрешений с начала текущего года, сообщается на едином транспортном портале Москвы

«С января текущего года порядка 1,4 тысячи человек получили консультации по поводу выдачи парковочных разрешений в сервисных центрах «Московский транспорт». Оформить разрешение на парковку автомобиля можно через сайт mos.ru , а также в районном МФЦ», — говорится в сообщении.

Разрешения бывают трех видов: резидентные, инвалидные и для многодетных семей. Резидентные разрешения позволяют водителю бесплатно оставлять машину на платных уличных парковках своего района с 20:00 до 8:00 в течение 1-го, 2-х или 3-х лет. Также у автовладельцев есть возможность внести годовую резидентную плату в размере 3 тысяч рублей для круглосуточной парковки.

Инвалидным разрешением могут воспользоваться инвалиды или лица, перевозящие их. Помимо наличия разрешения, на транспортное средство нужно установить знак «Инвалид». Многодетной семье разрешается парковаться бесплатно на всех платных городских парковках ежедневно и круглосуточно.

«Получить такое разрешение может один из родителей (усыновителей) в многодетной семье на зарегистрированное на него транспортное средство», — напоминается на сайте.

Всего с начала года по вопросам парковочного пространства обратились более 21 тысячи человек. Граждане получают консультации о способах оплаты парковки, возможностях мобильного приложения «Парковки Москвы», записываются на прием в АМПП, задают общие вопросы по работе столичного парковочного пространства.