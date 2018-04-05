Собчак будут проверять на экстремизм за «украинский Крым» до конца года 

Московский полицейский главк ответил на депутатский запрос коммуниста Валерия Рашкина, который парламентарий Госдумы от фракции КПРФ направлял генеральному прокурору России Юрию Чайке с просьбой проверить заявления оппозиционного «кандидата против всех», телеведущую и светскую львицу Ксению Собчак об «украинском Крыме с точки зрения международного права» на экстремизм. В Министерстве внутренних дел заявила, что подобные выпады Собчак на соотвествие российскому законодательству будут проверять до конца 2018 года.
«После проведения психолого-лингвистических исследований материалов, собранных сотрудниками Центра по противодействию экстремизму» столичного ГУВД, будет принято решение по результатам проверки обращения, о чём вам будет сообщено в установленный законом срок», — ответили в МВД Рашкину.