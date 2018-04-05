В Вятских Полянах избран новый глава города

Решение было принято сегодня, 5 апреля, на заседании Вятскополянской городской Думы

Новым главой городского округа стал директор МУП «Благоустройство» Валерий Машкин. За кандидатуру Валерия Александровича проголосовали 18 из 19 депутатов Думы.

Валерий Машкин родился 11 мая 1974 года в городе Набережные Челны. Окончил Вятский государственный университет по специальности «технология машиностроения».

Трудовую деятельность начал в 1993 году слесарем-ремонтником, машинистом экскаватора в ОАО «Вятскополянский машиностроительный завод».

В 2003 году пришел в администрацию города Вятские Поляны на должность заместителя главы администрации по строительству и благоустройству.

С 2013 года возглавлял МУП «Благоустройство» города Вятские Поляны. Женат, воспитывает дочь.

Фото — newsler.ru