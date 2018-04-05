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Власти Москвы призвали бизнес отправлять сотрудников на курсы английского
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Власти Москвы призвали бизнес отправлять сотрудников на курсы английского 

РИА Новости 40 минут назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Власти Москвы призывают предпринимателей в столице отправлять таксистов, барменов и администраторов гостиниц на курсы английского языка в преддверии чемпионата мира по футболу, сообщил глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин.
Как напомнили в пресс-службе департамента, бесплатные курсы разговорного английского языка для представителей малого бизнеса стартовали в Москве в конце февраля.
За это время базовые знания английского языка подтянули представители 212 малых и средних компаний столицы. На занятиях учитывается специфика работы специалистов сферы услуг: таксистов, барменов, официантов и администраторов хостелов и мини-гостиниц.
"Я призываю предпринимателей, еще не прошедших курсы, сделать это, поскольку обучение может стать точкой роста компаний, способствовать увеличению доходов, расширению бизнеса", — цитирует пресс-служба Фурсина.
Как отметили в ведомстве, курсы проводятся как очно, так и в формате вебинаров.
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