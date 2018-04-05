Власти Москвы призвали бизнес отправлять сотрудников на курсы английского

Как напомнили в пресс-службе департамента, бесплатные курсы разговорного английского языка для представителей малого бизнеса стартовали в Москве в конце февраля.

За это время базовые знания английского языка подтянули представители 212 малых и средних компаний столицы. На занятиях учитывается специфика работы специалистов сферы услуг: таксистов, барменов, официантов и администраторов хостелов и мини-гостиниц.

"Я призываю предпринимателей, еще не прошедших курсы, сделать это, поскольку обучение может стать точкой роста компаний, способствовать увеличению доходов, расширению бизнеса", — цитирует пресс-служба Фурсина.

Как отметили в ведомстве, курсы проводятся как очно, так и в формате вебинаров.