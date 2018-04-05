Растрата, отмывание денег: за что судят директора фирмы, созданной для реконструкции ЖД-узла на Перми II

До десяти лет колонии грозит экс-гендиректору компании «РВ-Пермь», созданной для реализации проекта по реконструкции пересадочного узла Пермь II. Алексея Шабалина обвиняют в растрате и незаконном отмывании трех миллионов рублей, вложенных в компанию государством.

Как пояснили 59.ru в министерстве транспорта Пермского края , акционерное общество «РВ-Пермь» создано в апреле 2013 года.

Правительство Пермского края стало акционером в декабре 2014 года и приобрело акций на 99% уставного капитала АО «РВ-Пермь» (159 миллионов рублей). Остальные акционеры — менее 1% — входили в состав РЖД

Компанию создали после того, как экс-губернатор Пермского края Виктор Басаргин и президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин подписали соглашение о сотрудничестве в области железнодорожного транспорта на 2013—2016 годы и решили реконструировать вокзал.

Алексей Шабалин возглавлял «РВ-Пермь» с января 2015 года по сентябрь 2016 года. Помимо реализации стройпроекта на Перми II компания оказывала транспортные услуги — железнодорожные грузоперевозки.

— Из «РВ-Пермь» гендиректор выводил деньги с помощью фиктивных документов. В частности, он оформлял документы на оказание транспортных услуг, а затем для создания видимости их исполнения составлял фиктивные отчеты, в которых указывал фактически не предоставленные транспортные средства, — рассказали в краевой прокуратуре . — Потом он отмывал их через фирму, где директором был его родной брат.

Попался гендиректор после проверки. Контрольно-счетная палата Пермского края провела аудит общества и выяснила, что средства, выделенные краевым бюджетом, были израсходованы неэффективно.

Комментируя 59.ru эту ситуацию, министр транспорта Пермского края Николай Уханов сообщил, что в министерстве в свое время были подробно изучены результаты проверки КСП деятельности АО «РВ-Пермь».

— Мы рассмотрели инвестиционный проект в целом, и то, что происходило в «РВ-Пермь». По итогам этой работы по нашей инициативе были подготовлены материалы для направления в правоохранительные органы , — рассказал Николай Уханов.

Сейчас Алексея Шабалина будут судить по статьям «Растрата, совершенная с использованием служебного положения, в особо крупном размере», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в крупном размере». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.