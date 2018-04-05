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В Беларуси определили признаки «тунеядцев»
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В Беларуси определили признаки «тунеядцев» 

Российская Газета 45 минут назад
Фото: Российская Газета
Правительство Беларуси своим постановлением N239 утвердило положение о порядке отнесения трудоспособных граждан к не занятым в экономике, а также порядке формирования и ведения базы таких граждан.
В частности, согласно положению, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, относятся трудоспособные граждане Беларуси, иностранные граждане и лица без гражданства (получившие разрешение на постоянное проживание), не осуществляющие трудовую, предпринимательскую, ремесленную, творческую, учебную или иную деятельность.
При этом из числа трудоспособных граждан, не занятых в экономике, исключаются граждане, занятость которых по объективным причинам затруднительна или невозможна.
В частности, к трудоспособным гражданам, не занятым в экономике, не относятся инвалиды, матери, воспитывающие ребенка до 7 лет, ребенка-инвалида до 18 лет, троих и более несовершеннолетних детей, пенсионеры, зарегистрированные в качестве безработных, и лица, потерявшие работу по уважительным причинам (в течение шести месяцев с даты увольнения), отбывающие наказание или находящиеся на принудительном лечении, иные категории граждан.
Также постановлением министерству по налогам и сборам поручено обеспечить передачу министерству труда и социальной защиты имущественных прав на программное обеспечение, связанное со сбором и передачей информации от государственных органов и иных организаций об участии граждан в финансировании государственных расходов.
Владельцем базы данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, определено Минтруда.
В базу данных включается следующая обязательная информация о гражданине: идентификационный номер; фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) на русском языке; дата рождения; пол; гражданство; данные о регистрации по месту жительства (месту пребывания; вид, серия и номер документа, удостоверяющего личность.
База данных будет интегрирована в общегосударственную автоматизированную информационную систему государственных информационных систем и ресурсов.
Напомним, в конце января текущего года президент Беларуси Александр Лукашенко подписал декрет №1, которым предусмотрена отмена «тунеядского» сбора с безработных. Подробнее читайте в спецпроекте «СОЮЗ.
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