В Нижегородской области судят врача, обвиняемого в смерти роженицы

Рано утром 13 января 2016 года в акушерское отделение Выксунской центральной районной больницы поступила 32-летняя роженица. Приял ее дежуривший врач.

По версии следсвия, через два часа акушер диагностировал начавшуюся асфиксию плода и перевел роженицу в операционную, решив делать кесарево сечение. Но это не помогло — мальчик родился уже мертвым. У женщины же началось обширное кровотечение. Спустя несколько часов нижегородка умерла в реанимационном отделении.

«Следователи полагают, что обвиняемый при поступлении женщины в больницу не обеспечил контроль за внутриутробным состоянием плода, не своевременно диагностировал его сердцебиение, что привело к гибели плода. К тому же у роженицы не было остановлено кровотечение: операция закончена без ушивания двух сосудов в области разрыва, которые продолжали кровоточить и после окончания операции», — сообщили в следственном комитете.

Кстати, вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал.