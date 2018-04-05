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В Нижегородской области судят врача, обвиняемого в смерти роженицы
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В Нижегородской области судят врача, обвиняемого в смерти роженицы 

АиФ Нижний Новгород 45 минут назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
В Нижегородской области судят 36-летнего акушера-гинеколога, обвиняемого в смерти роженицы по неосторожности. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления следственного комитета.
Рано утром 13 января 2016 года в акушерское отделение Выксунской центральной районной больницы поступила 32-летняя роженица. Приял ее дежуривший врач.
По версии следсвия, через два часа акушер диагностировал начавшуюся асфиксию плода и перевел роженицу в операционную, решив делать кесарево сечение. Но это не помогло — мальчик родился уже мертвым. У женщины же началось обширное кровотечение. Спустя несколько часов нижегородка умерла в реанимационном отделении.
«Следователи полагают, что обвиняемый при поступлении женщины в больницу не обеспечил контроль за внутриутробным состоянием плода, не своевременно диагностировал его сердцебиение, что привело к гибели плода. К тому же у роженицы не было остановлено кровотечение: операция закончена без ушивания двух сосудов в области разрыва, которые продолжали кровоточить и после окончания операции», — сообщили в следственном комитете.
Кстати, вину в инкриминируемом деянии обвиняемый не признал.
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