«Высокая явка — это и ваша заслуга». В Дзержинске наградили торговцев на избирательных участках

В администрации Дзержинска ( Нижегородская область ) наградили организаторов торгового обслуживания на избирательных участках в день выборов президента РФ 18 марта 2018 года, сообщила пресс-служба городской администрации.

В день выборов на избирательных участках в Дзержинске работали 62 объекта торгового обслуживания. Три организатора питания-индивидуальных предпринимателя были признаны лучшими.

Организации, хозяйства, образовательное учреждение и индивидуальные предприниматели получили благодарственные письма и памятные подарки.

«Мы благодарим вас за ту огромную работу, которую вы провели. В Дзержинске за всю его современную историю, за весь постперестроечный период никогда не было такого высокого результата по явке, и это в том числе и ваша заслуга», — отметил заместитель главы администрации Дзержинска Павел Воронин , которого цитирует пресс-служба.

Первый заместитель главы администрации Дзержинска Анатолий Слизов в свою очередь отметил, что благодаря организаторам торгового обслуживания в день выборов получился настоящий праздник, как в старые добрые времена. «Все было ярко, красиво, работа была организована на самом высоком уровне, и это положительным образом повлияло на явку избирателей», — сказал первый заместитель главы городской администрации Анатолий Слизов.

Всего, по данным администрации Дзержинска, в выборах президента России в городе участвовали более 120 тыс. человек, явка составила 62%. До этого самым высоким в Дзержинске был показатель явки на выборах президента в 2000 году (61%).

Фото: admdzr.ru.