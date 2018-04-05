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Мэрия Ставрополя заявила об открытом доступе на кладбища
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Мэрия Ставрополя заявила об открытом доступе на кладбища 

АиФ Ставрополье 1 час назад
Фото: АиФ Ставрополье
Доступ на все городские кладбища в предпраздничные дни и на Святую Пасху является открытым и бесплатным, сообщили STAV.AIF.RU в мэрии Ставрополя.
Чиновники отреагировали на сообщение в социальных сетях по поводу платного въезда автотранспорта на стоянку у Игнатьевского кладбища. Предприниматели на территории ближайшего рынка решили подзаработать на горожанах, которые приезжают поправить могилы родственников.
«Администрация города попросила руководство рынка отнестись с пониманием к жителям, позволить им парковаться бесплатно, а деньги зарабатывать на чем-нибудь другом», — говорится в сообщении.
Ранее мэрия предупреждала, что со 2 по 8 апреля на территории городских кладбищ ограничат движение транспорта с 8.00 до 18.00 часов на Игнатьевском, Новом, Новейшем и Воскресенском кладбищах. Проезд открыт только для спецтранспорта.
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