Мэрия Ставрополя заявила об открытом доступе на кладбища

Доступ на все городские кладбища в предпраздничные дни и на Святую Пасху является открытым и бесплатным, сообщили STAV.AIF.RU в мэрии Ставрополя

Чиновники отреагировали на сообщение в социальных сетях по поводу платного въезда автотранспорта на стоянку у Игнатьевского кладбища. Предприниматели на территории ближайшего рынка решили подзаработать на горожанах, которые приезжают поправить могилы родственников.

«Администрация города попросила руководство рынка отнестись с пониманием к жителям, позволить им парковаться бесплатно, а деньги зарабатывать на чем-нибудь другом», — говорится в сообщении.

Ранее мэрия предупреждала, что со 2 по 8 апреля на территории городских кладбищ ограничат движение транспорта с 8.00 до 18.00 часов на Игнатьевском, Новом, Новейшем и Воскресенском кладбищах. Проезд открыт только для спецтранспорта.