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Кладбище в Ставрополе лишилось бесплатной парковки
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Кладбище в Ставрополе лишилось бесплатной парковки 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Парковка у рынка «Людмила» возле Игнатьевского кладбища на неделю перед Пасхой стала платной, сообщают пользователи одного из городских сообществ в социальных сетях.
Въезд в некрополь закрыт, и родственникам усопших негде бесплатно поставить свой транспорт, пока они ухаживают за могилками.
«Парковка всегда была бесплатной, но почему-то сегодня она стоила 30 рублей, и перед въездом висела цепочка, а рядом стоял человек, который собирал оплату», — сообщает житель города.
Ему объяснили, что парковку сделали платной именно к Пасхе.
«Меня это так возмутило, что люди едут убрать могилки, перед таким светлым праздником, а руководство рынка на этом решило сделать деньги!», — возмущается автомобилист.
В комментариях к посту его упрекнули в желании всё получать «нахаляву».
«А почему вы не идете и не жалуетесь на администрацию кладбища, которая так же за неделю до пасхи перекрывает въезд?», — поинтересовались ставропольцы.
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