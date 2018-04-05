Кладбище в Ставрополе лишилось бесплатной парковки

Парковка у рынка «Людмила» возле Игнатьевского кладбища на неделю перед Пасхой стала платной, сообщают пользователи одного из городских сообществ в социальных сетях.

Въезд в некрополь закрыт, и родственникам усопших негде бесплатно поставить свой транспорт, пока они ухаживают за могилками.

«Парковка всегда была бесплатной, но почему-то сегодня она стоила 30 рублей, и перед въездом висела цепочка, а рядом стоял человек, который собирал оплату», — сообщает житель города.

Ему объяснили, что парковку сделали платной именно к Пасхе.

«Меня это так возмутило, что люди едут убрать могилки, перед таким светлым праздником, а руководство рынка на этом решило сделать деньги!», — возмущается автомобилист.

В комментариях к посту его упрекнули в желании всё получать «нахаляву».

«А почему вы не идете и не жалуетесь на администрацию кладбища, которая так же за неделю до пасхи перекрывает въезд?», — поинтересовались ставропольцы.