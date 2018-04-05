В сицилийском городе половина работников мэрии два года прогуливала работу

Под следствие попали 23 из 40 городских чиновников. Они обвиняются в мошенничестве с ущербом государству и служебном подлоге, 16 из них на несколько месяцев отстранены от должностей.

Как сообщили в четверг сицилийские карабинеры, расследование в отношении персонала коммуны Фикарры началось еще в 2016 году. За это время правоохранители сумели зафиксировать 650 случаев необоснованного отсутствия на работе общей продолжительностью в 12,5 тысячи минут.

Вместо работы сотрудники городского совета уходили по своим делам, не пробивая карточки прихода и ухода со службы.

В число фигурантов расследования попали трое руководителей отделов, которые закрывали глаза на прогулы своих подчиненных и сами приходили на работу не всегда. Один из них заявил, что городской аппарат работает таким образом «уже 30 лет, а поведение его сотрудников регулируется их собственной совестью».