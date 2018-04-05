В сицилийском городе половина работников мэрии два года прогуливала работу 

РИМ, 5 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Больше половины сотрудников городского совета сицилийского городка Фикарра стали фигурантами расследования после выявления многочисленных случаев отсутствия на работе.
Под следствие попали 23 из 40 городских чиновников. Они обвиняются в мошенничестве с ущербом государству и служебном подлоге, 16 из них на несколько месяцев отстранены от должностей.
Как сообщили в четверг сицилийские карабинеры, расследование в отношении персонала коммуны Фикарры началось еще в 2016 году. За это время правоохранители сумели зафиксировать 650 случаев необоснованного отсутствия на работе общей продолжительностью в 12,5 тысячи минут.
Вместо работы сотрудники городского совета уходили по своим делам, не пробивая карточки прихода и ухода со службы.
В число фигурантов расследования попали трое руководителей отделов, которые закрывали глаза на прогулы своих подчиненных и сами приходили на работу не всегда. Один из них заявил, что городской аппарат работает таким образом «уже 30 лет, а поведение его сотрудников регулируется их собственной совестью».