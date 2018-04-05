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Васильев отрицает обращение за финансовой помощью к «Сумме» перед арестом ее владельцев
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Васильев отрицает обращение за финансовой помощью к «Сумме» перед арестом ее владельцев 

Ведомости 54 минуты назад
Врио главы Дагестана Владимир Васильев опроверг версию о том, что поводом для ареста братьев Магомедовых мог стать их отказ помочь в решении финансовых проблем республики по просьбе самого Васильева. На просьбу «Ведомостей» прокомментировать эту версию Васильев ответил, что он не обращался за помощью к Магомедовым. «Таких обращений не было», — заявил Васильев. По его словам Васильева, он не знаком «по работе» с братьями Магомедовыми.
Совладелец группы «Сумма» миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед арестованы Тверским судом Москвы до 30 мая. Оба обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), хищении в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и организации преступного сообщества (ч. 1 ст. 210).
Сразу после задержания братьев обсуждалось множество версий их ареста, одной из них стала «дагестанская». «Претензии к братьям Магомедовым копились уже давно, — говорил „Ведомостям“ политолог Аббас Галлямов. — Многие, в том числе и очень влиятельные, предприниматели жаловались на их агрессивный стиль ведения бизнеса, а по понятиям нынешней российской элиты позволить себе такое могут только бизнесмены, входящие в ближний круг главы государства. Магомедовых же там никогда не было». По словам Галлямова, новое руководство Дагестана могло попросить братьев принять участие в финансировании каких-то республиканских проектов, а они его просьбу возможно проигнорировали. «В ситуации, когда накопилось много других претензий, последнее могло сыграть роль соломинки, ломающей хребет верблюда», — допускал Галлямов.
Другая часть экспертов восприняла арест как попытку повлиять на расстановку сил во власти в процессе формирования нового состава правительства (его после инаугурации в мае должен будет объявить избранный президент Владимир Путин). Пресс-секретарь президента России эти предположения назвал «политологическими пересудами». «Мы не можем принимать участие в таких пересудах», — сказал он журналистам
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