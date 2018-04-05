В Google Play появилась новые функции для читалки

Главных функций 4. Если вы ставите книгу на паузу, Google отмотает отрывок на начало слова или предложения. Эта функция позволяет не потерять нить нить событий, если пришлось резко прервать «чтение». Также можно регулировать скорость чтения книги, убыстряя или замедляя темп. Ускорять книгу можно в 3 раза, а замедлять до скорости 0,5. В-третьих, можно оставлять закладки на понравившихся местах.

И самое главное, появилась возможность синхронизировать книги с Google Assistant для того, чтобы чтение включалось автоматически в нужное время. Это удобно для тех, кто привык управлять телефоном голосом и считает каждую минуту. Книга будет включаться автоматически, когда вы, например, садитесь в машину, или начинаете заниматься домашними делами.

Германию, Бельгию, Италию, Польшу, Кроме того, есть возможность делиться книгами с 5 людьми, это называется Family Library (семейная библиотека). Сейчас новые функции доступны в 13 странах, включая Россию Испанию и др.

Популярность аудиокниг растет с каждым годом. В 2017 году количество скачиваний аудиокниг выросло на 20% по сравнению с 2016 годом. При этом для прослушивания используются не только наушники, но и стационарные колонки. Это новое явление, которое набирает обороты. Несмотря на растущий интерес, рынок аудиокниг пока недостаточно развит. Запись звуковых книг — процесс трудоемкий и дорогой, ведь каждая книга записывается несколько раз с разными рассказчиками, чтобы читатель мог подобрать голос, который ему понравится. В настоящее время авторы практически не получают прибыли с нового формата книг, а писателям самиздатовского формата самим приходится платить за озвучку своих произведений. Но специалисты уверены, что эта отрасль разовьется в ближайшие годы.

Психологически чтение и прослушивание книг не отличаются друг от друга, говорят специалисты. Мозг для этого задействует практически одни и те же центры. Но слушая книгу, мы воспринимаем не только текст, но и манеру говорить определенного рассказчика, то есть воспринимаем его версию. А во время чтения мы контролируем «голос» внутри.