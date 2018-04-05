С начала года от сосулек в Самаре пострадало 11 человек

При падении сосулек в Самаре с начала 2018 года пострадало уже 11 человек, сообщает Радио « Комсомольская правда ».

Как пояснил глава административной комиссии самарского Советского района Игорь Гавриков, ответственность за наледь лежит на управляющих компаниях, которые должны незамедлительно убирать сосульки с крыш домов.

«Если этого не происходит, с компаний могут взыскать денежные средства», — пояснил эксперт.

Решить проблему могут и сами местные жители: по словам Гаврикова, для этого достаточно сфотографировать опасные места возле жилых домов и выложить их в Сеть, отметив в публикации ответственных чиновников. «Такой посыл никогда не остаётся без ответа», — добавил он.