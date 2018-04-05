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С начала года от сосулек в Самаре пострадало 11 человек
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С начала года от сосулек в Самаре пострадало 11 человек 

Парламентская газета 56 минут назад
Фото: Парламентская газета
При падении сосулек в Самаре с начала 2018 года пострадало уже 11 человек, сообщает Радио «Комсомольская правда».
Как пояснил глава административной комиссии самарского Советского района Игорь Гавриков, ответственность за наледь лежит на управляющих компаниях, которые должны незамедлительно убирать сосульки с крыш домов.
«Если этого не происходит, с компаний могут взыскать денежные средства», — пояснил эксперт.
Решить проблему могут и сами местные жители: по словам Гаврикова, для этого достаточно сфотографировать опасные места возле жилых домов и выложить их в Сеть, отметив в публикации ответственных чиновников. «Такой посыл никогда не остаётся без ответа», — добавил он.
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