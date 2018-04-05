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Общественники следят за работами на полигоне ТБО «Ядрово» из спецавтобуса
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Общественники следят за работами на полигоне ТБО «Ядрово» из спецавтобуса 

РИАМО 56 минут назад
Фото: РИАМО
Руководство полигона твердых бытовых отходов «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья купило автобус для общественных наблюдателей, которые проводят мониторинг работ на полигоне, сообщил на пресс-конференции в четверг акционер компании «Ядрово» Алексей Волошин. «У нас стоит палатка на полигоне, куда приходит народ. Там люди могут оперативно узнать, что происходит. Был куплен автобус — «буханка», который возит граждан, журналистов и наблюдателей по территории полигона. Людям показывают, какие ведутся работы», — сказал Волошин. Он также отметил, что некоторые силы пытаются искусственно затянуть процесс дегазации полигона. «У меня создается ощущение, что не все хотят, чтобы мы сделали дегазацию быстро. Митинги и перекрытия дорог проводят специально, чтобы отдалить дегазацию. А срок у нас стоит 15 июня — это минимальный срок, за который полигон можно дегазировать по голландской технологии», — добавил Волошин. Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее Воробьев сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт в рамках начала активной стадии рекультивации.
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