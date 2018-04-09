«Куда смотрели власти города?» В Сургуте пытаются решить проблему с полигоном ТБО

Причиной такого решения стало то, что полигон расположен слишком близко к аэропорту.

«Мы сейчас говорим о 300 метрах. Существуют правила летной безопасности, которые говорят, что на расстоянии 15 км от аэродромов не должно быть объектов, привлекающих массовое скопление птиц. Этот полигон находится на удалении 14,7 км, как написано в определении суда, но мы с этим не согласны, есть разные экспертизы, одна из них говорит, что расстояние 15 с небольших километров. Но суд почему-то принял во внимание экспертизу, где указано, что это расстояние меньше», — поясняет начальник управления по природопользованию и экологии Семен Бондаренко.

Надо отметить, что полигон ТБО близ аэропорта Сургут был построен в 1993 году, задолго до появления летных правил, которые были изданы в 2010 году. Примечательно, что в 2014 году, когда открывалась вторая очередь полигона, объект получил все разрешения и лицензии. Никаких рисков для аэропорта тогда никто не усмотрел.

«Когда полигон запускался, он запускался за рамками того закона, который был принят в 2010 году. Сейчас суд, принимая то решение, которое принял, он по сути дела опровергает основополагающий принцип, то, что закон не имеет обратной силы. Нельзя предусмотреть из прошлого, что закон будет принят в будущем, это совершенно очевидно. То есть здесь здравый смысл и нормы закона входят в конфликт и противоречие», — отмечает советник главы Сургута Николай Павлов

По информации управления по природопользованию и экологии, предприятием «Природа», эксплуатирующим полигон ТБО, были закуплены два отпугивателя птиц, которые постоянно работают с весны прошлого года. Поэтому власти Сургута считают, что объект полностью безопасен и не несет никаких рисков для воздушных судов.

Администрация города не согласна с решением Судебной коллегии по гражданским делам Ханты-Мансийского суда, поэтому сейчас готовится обращение в кассационный суд. Кроме того, уже подано заявление в городской суд на отсрочку приговора по апелляционному определению.

«Будем доказывать, что полигон имеет право на существование и он должен работать», — заявляют в администрации города.

Власти города надеются, что закрытие полигона удастся отложить до появления нового межмуниципального коммунального объекта. Согласно схеме обращения с отходами, принятой в ХМАО , к 2021 году на территории региона должны быть построены пять межмуниципальных полигонов по утилизации и переработке отходов, один из которых должен обслуживать Сургут и Сургутский район.

А пока суд да дело, мусор будут вывозить на действующий полигон. На сегодняшний день его площадь составляет 30 га, ежегодно коммунальные предприятия города и близлежащих поселений Сургутского района вывозят сюда порядка 700-800 кубометров отходов. Таким образом, за 4 года работы второй очереди полигона было накоплено 3 млн кубометров мусора.

«В том числе и аэропорт Сургута, и транспортная прокуратура, и суды — все обслуживаются на нашем полигоне», — отмечает Семен Бондаренко.

Ежедневно 250 мусоровозов вывозят на полигон отходы с территории города. Если объект будет закрыт, нетрудно догадаться, чем это может обернуться для муниципалитета.

«Мусорного коллапса в городе никто не допустит. Если не удастся доказать, что полигон расположен дальше 15 км от аэропорта, и он все-таки будет закрыт, будем рассматривать другие варианты», — говорит Николай Павлов.

Например, есть частный полигон на территории Сургутского района. Но тариф на размещение там отходов в несколько раз выше, чем на муниципальном полигоне, чьи расценки считаются самыми низкими в округе. Увеличится и цена транспортировки, поскольку частная свалка расположена в два раза дальше, чем городская. А, следовательно, у сургутян вырастет сумма в расчетках по оплате ЖКУ.

«Это только одна проблема. Другой вопрос, хватит ли у этого частного полигона мощности для приема отходов с территории города. 250 машин — это тонны мусора ежедневно. Полигон в Сургутском районе может не потянуть такое количество. Нужно спросить, а куда все это время смотрели власти города? Ведь проблема возникла не вчера, уже не впервые всплывает тема неуместности городского полигона вблизи аэропорта. Но за четыре года с момента запуска второй очереди администрация не пошевелилась, чтобы решить проблему», — считает эксперт регионального штаба ОНФ в Югре Инна Бирук.

Как отмечают собеседники агентства, скорей всего суды администрация проиграет, и полигон будет закрыт окончательно. Появится ли к этому времени новый межмуниципальный объект — вопрос открытый, пока не начато даже его проектирование.