В Керчи появится филиал московского парка 

Работы по реализации проекта парка «Патриот» планируется закончить в 2020 году. Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, на первое рабочее собрание были приглашены общественники, поисковики и спортсмены. Все смогли услышать концепцию, разработанную на основе парка «Патриот» в Москве. Керченский филиал предполагают разбить на два кластера — культурно-исторический и спортивно-патриотический. Главной задачей парка станет патриотическое воспитание молодежи.
Площадка первого кластера «Прибрежный», будет расположена между Крепостью «Керчь» и Крымским мостом. Она охватывает территорию в 186 гектаров. В территорию парка войдет и участок акватории. Здесь, в результате строительства Крымского моста, образовалась искусственная бухта, которую планируется обустроить.
Второй кластер будет размещен в районе аэропорта и будет носить одноименное название. На его территории ожидают проведение всевозможных развлекательных мероприятий, будет работать молодежная и спортивная зоны.
На строительство парка потребуется примерно 15 млрд руб. Финансироваться возведение масштабного объекта будет за счет многих Федеральных целевых программ, в том числе и за счет Министерства обороны страны и спонсорских средств.
Ранее Сергей Бороздин сообщил о проведении работ по проектированию физкультурно-оздоровительного комплекса, который будет построен вблизи стадиона им. 50-тилетия Октября. Окончание экспертизы проекта назначено на конец мая 2018 года.