В Керчи появится филиал московского парка

Работы по реализации проекта парка «Патриот» планируется закончить в 2020 году. Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, на первое рабочее собрание были приглашены общественники, поисковики и спортсмены. Все смогли услышать концепцию, разработанную на основе парка «Патриот» в Москве . Керченский филиал предполагают разбить на два кластера — культурно-исторический и спортивно-патриотический. Главной задачей парка станет патриотическое воспитание молодежи.

Площадка первого кластера «Прибрежный», будет расположена между Крепостью «Керчь» и Крымским мостом. Она охватывает территорию в 186 гектаров. В территорию парка войдет и участок акватории. Здесь, в результате строительства Крымского моста, образовалась искусственная бухта, которую планируется обустроить.

Второй кластер будет размещен в районе аэропорта и будет носить одноименное название. На его территории ожидают проведение всевозможных развлекательных мероприятий, будет работать молодежная и спортивная зоны.

На строительство парка потребуется примерно 15 млрд руб. Финансироваться возведение масштабного объекта будет за счет многих Федеральных целевых программ, в том числе и за счет Министерства обороны страны и спонсорских средств.