Глава ПАСЕ Микеле Николетти покинет свой пост

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы социалист Микеле Николетти покинет пост председателя ПАСЕ перед началом июньской сессии. Об этом говорится в заявлении группы социалистов, передаёт РИА «Новости»

В марте Николетти проиграл парламентские выборы в Италии

«В ходе следующего заседания Группы в рамках апрельской сессии будет организовано голосование для назначения своего следующего кандидата в президенты ПАСЕ», — пояснили в группе, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию.

Члены группы выберут между двумя кандидатами — Антонио Гутьерресом Лимонесом из Испании и возглавляющей группу Лилианой Мори Паскье из Швейцарии

«Согласно принятому Микеле Николетти решению и в соответствии с соглашением с Группой, он уйдет с поста президента ПАСЕ перед началом июньской части сессии, чтобы позволить кандидату на пост президента быть избранным в понедельник на июньской сессии», — говорится в заявлении.

Указывается, что это направлено на обеспечение преемственности президентства группы в ПАСЕ.

Микеле Николетти был утверждён новым председателем ассамблеи 22 января 2018 года. Должность оставалась вакантной после добровольной отставки Педро Аграмунта. До этого Николетти возглавлял социалистическую группу в ПАСЕ.