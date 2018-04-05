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Глава ПАСЕ Микеле Николетти покинет свой пост
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Глава ПАСЕ Микеле Николетти покинет свой пост 

Парламентская газета 58 минут назад
Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы социалист Микеле Николетти покинет пост председателя ПАСЕ перед началом июньской сессии. Об этом говорится в заявлении группы социалистов, передаёт РИА «Новости».
В марте Николетти проиграл парламентские выборы в Италии.
«В ходе следующего заседания Группы в рамках апрельской сессии будет организовано голосование для назначения своего следующего кандидата в президенты ПАСЕ», — пояснили в группе, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию.
Члены группы выберут между двумя кандидатами — Антонио Гутьерресом Лимонесом из Испании и возглавляющей группу Лилианой Мори Паскье из Швейцарии.
«Согласно принятому Микеле Николетти решению и в соответствии с соглашением с Группой, он уйдет с поста президента ПАСЕ перед началом июньской части сессии, чтобы позволить кандидату на пост президента быть избранным в понедельник на июньской сессии», — говорится в заявлении.
Указывается, что это направлено на обеспечение преемственности президентства группы в ПАСЕ.
Микеле Николетти был утверждён новым председателем ассамблеи 22 января 2018 года. Должность оставалась вакантной после добровольной отставки Педро Аграмунта. До этого Николетти возглавлял социалистическую группу в ПАСЕ.
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