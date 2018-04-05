Ещё
Канада объявила о прогрессе в переговорах по НАФТА
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канада объявила о прогрессе в переговорах по НАФТА 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Мексика, Канада и Соединенные Штаты добились значительного прогресса в своей попытке модернизировать торговый пакт НАФТА, но еще предстоит сделать много работы, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
Глава МИД Канады Христя Фриланд EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Фриланд также заявила о предстоящей встрече с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, который настаивает на заключении принципиальных соглашений по НАФТА до 1 июля, когда в Мексике состоятся президентские выборы. Три члена Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) могут объявить к середине апреля контуры урегулирования, которые, вероятно, решат ключевую проблему с происхождением авто, но другие противоречия будут обсуждаться позднее. Фриланд отметила, что стороны добились прогресса в переговорах, но окончательного соглашения нет. По словам мексиканского источника, переговорщики США продемонстрировали «некоторую гибкость» в вопросе с происхождением авто, добавив, что три страны теперь рассматривают различные альтернативы. Как писали «Вести. Экономика», потеряв время на переговоры по изменению Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), Белый дом сейчас пытается надавить на то, чтобы США, Канада и Мексика пришли к принципиальной договоренности в этом вопросе на саммите стран Америки в Перу 13-14 апреля. Отмечалось, что под давлением Белого дома лидеры трех стран смогут объявить на региональном саммите о достигнутых договоренностях в широких очертаниях обновленной сделки по НАФТА. Более тонкие детали в то же время могут быть выработаны позднее и оформлены в юридический текст на технических переговорах. Как прогнозировалось, на встречах может быть достигнут достаточный прогресс по ряду вопросов, включая правила автомобильного происхождения.
Вести.Ru: последние новости
Скотланд-Ярд опубликовал заявление Юлии Скрипаль Химическое оружие в Сирии и в Британии: мнение Марии Захаровой The Times: разведка Великобритании нашла место производства яда из Солсбери
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус28
Юлия Скрипаль заговорила411
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи88
В России введут новую меру пресечения109
Обзор зарубежных СМИ: Украина начала возврат Крыма117
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение