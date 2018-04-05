Канада объявила о прогрессе в переговорах по НАФТА 

Москва, 5 апреля — «Вести. Экономика». Мексика, Канада и Соединенные Штаты добились значительного прогресса в своей попытке модернизировать торговый пакт НАФТА, но еще предстоит сделать много работы, заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.
Глава МИД Канады Христя Фриланд EPA-EFE/ETIENNE LAURENT
Фриланд также заявила о предстоящей встрече с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером, который настаивает на заключении принципиальных соглашений по НАФТА до 1 июля, когда в Мексике состоятся президентские выборы. Три члена Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА) могут объявить к середине апреля контуры урегулирования, которые, вероятно, решат ключевую проблему с происхождением авто, но другие противоречия будут обсуждаться позднее. Фриланд отметила, что стороны добились прогресса в переговорах, но окончательного соглашения нет. По словам мексиканского источника, переговорщики США продемонстрировали «некоторую гибкость» в вопросе с происхождением авто, добавив, что три страны теперь рассматривают различные альтернативы. Как писали «Вести. Экономика», потеряв время на переговоры по изменению Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА), Белый дом сейчас пытается надавить на то, чтобы США, Канада и Мексика пришли к принципиальной договоренности в этом вопросе на саммите стран Америки в Перу 13-14 апреля. Отмечалось, что под давлением Белого дома лидеры трех стран смогут объявить на региональном саммите о достигнутых договоренностях в широких очертаниях обновленной сделки по НАФТА. Более тонкие детали в то же время могут быть выработаны позднее и оформлены в юридический текст на технических переговорах. Как прогнозировалось, на встречах может быть достигнут достаточный прогресс по ряду вопросов, включая правила автомобильного происхождения.