Предприятие «Нацимбио» стало лидером на российском рынке антибиотиков

Входящее в Национальную иммунобиологическую компанию Госкорпорации Ростех Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» по итогам 2017 года стало лидером на российском рынке антибиотиков. Фармацевтическая компания выпустила свыше 32 млн упаковок антибактериальных средств, или 23% общего числа антибиотиков, произведенных в России

По оценке ведущей отраслевой аналитической компании Alpharm, «Синтез» лидирует на рынке как в натуральном (количестве произведенной продукции), так и в денежном выражении.

Портфель компании насчитывает более 50 антибактериальных препаратов в различных лекарственных формах (твердые, жидкие растворы, мази и капли). Выпуск 30% продукции ведется в рамках производства полного цикла из собственных субстанций, например цефалоспорины, пенициллины всех спектров действия, фторхинолоны и другие.

«Для «Синтеза» антибиотики — ключевой продукт, более 50% продаж предприятия составляют антибактериальные средства, которые завод производит исторически: еще в начале 60-х годов одним из первых в СССР наладил производство субстанций для антибиотиков, а затем начал выпускать готовые лекарственные формы, — рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский . — В 2018-2020 годах в рамках программы импортозамещения «Синтез» планирует запуск новых препаратов, что позволит предприятию увеличить долю на рынке антибиотиков российского производства».

Всего «Синтез» выпускает 73 наименования жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже много лет предприятие является лидером по производству антибиотиков цефалоспоринового ряда.