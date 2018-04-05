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Предприятие «Нацимбио» стало лидером на российском рынке антибиотиков
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Предприятие «Нацимбио» стало лидером на российском рынке антибиотиков 

Ростех 57 минут назад
Фото: Ростех
Входящее в Национальную иммунобиологическую компанию Госкорпорации Ростех Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез» по итогам 2017 года стало лидером на российском рынке антибиотиков. Фармацевтическая компания выпустила свыше 32 млн упаковок антибактериальных средств, или 23% общего числа антибиотиков, произведенных в России.
По оценке ведущей отраслевой аналитической компании Alpharm, «Синтез» лидирует на рынке как в натуральном (количестве произведенной продукции), так и в денежном выражении.
Портфель компании насчитывает более 50 антибактериальных препаратов в различных лекарственных формах (твердые, жидкие растворы, мази и капли). Выпуск 30% продукции ведется в рамках производства полного цикла из собственных субстанций, например цефалоспорины, пенициллины всех спектров действия, фторхинолоны и другие.
«Для «Синтеза» антибиотики — ключевой продукт, более 50% продаж предприятия составляют антибактериальные средства, которые завод производит исторически: еще в начале 60-х годов одним из первых в СССР наладил производство субстанций для антибиотиков, а затем начал выпускать готовые лекарственные формы, — рассказал генеральный директор «Нацимбио» Андрей Загорский. — В 2018-2020 годах в рамках программы импортозамещения «Синтез» планирует запуск новых препаратов, что позволит предприятию увеличить долю на рынке антибиотиков российского производства».
Всего «Синтез» выпускает 73 наименования жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Уже много лет предприятие является лидером по производству антибиотиков цефалоспоринового ряда.
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