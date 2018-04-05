Когда дальневосточный леопард перестанет быть редчайшим животным планеты

В Приморье увеличилась популяция дальневосточного леопарда, заявляют ученые. За прошлый год число взрослых животных увеличилось с 70 до 84. Кроме взрослых дальневосточных леопардов, ученые насчитали 19 котят. Для подсчета хищников использовался метод фотомониторинга. На территории обитания вида установлены 400 фотоловушек. Дальневосточный леопард — самая редкая крупная дикая кошка на планете. В начале 2000-х в дикой природе оставалось всего 30 таких животных. В 2012 году для охраны хищника был создан национальный парк «Земля леопарда». Когда дальневосточные леопарды перестанут быть самыми редкими кошками планеты, телеканалу «МИР 24» рассказала пресс-секретарь АНО «Дальневосточные леопарды» Екатерина Головина

— За прошлый год число дальневосточных леопардов, обитающих в Приморском крае , выросло с 70 до 84 взрослых особей. Для обывателя 14 животных, вроде бы, немного. А для специалиста?

И для специалиста, и для любого любителя животных, который разбирается в теме, это очень много. Если учесть, что еще всего 10 лет назад дальневосточных леопардов было всего 30-35, 84 зверя — это большой успех. 14 новых животных, если они корректно определены, и каждый идентифицирован — это большая удача.

— Число леопардов подсчитывают, опираясь на данные фото-мониторинга. Зафиксировала фотоловушка дикую кошку — посчитали. А насколько точен метод? Где гарантия, что на разных снимках не одно и то же животное? Ну, вот нравится ему фотографироваться? Маршрут у него через все ловушки…

Есть люди, которые считают, что леопардам, действительно, нравится фотографироваться. С другой стороны, каждый дальневосточный леопард — это уважаемая и тщательно сберегаемая персона. Всех их знают в лицо, потому что узор пятен у каждого питомца абсолютно индивидуален, как у человека отпечатки пальцев. У экспертов есть специальный определитель. У каждого леопарда есть свой идентификационный номер, и у многих из них есть индивидуальные имена.

— По фотографиям можно отследить, как растут котята?

Перове время мамочка прячет своих детей. Но если фотоловушка стоит так удачно, что находится в непосредственной близости от логова, то можно увидеть, как маленькие дети появляются на свет, как они начинают расти, как мама приносит им еду, как они учатся сами кушать. Где-то в средине лета котята уже начинают с матерью активно перемещаться по территории национального парка. И тогда их видят фотоловушки, расположенные дальше от логова. Но с возраста примерно 12-15 месяцев молодой леопард начинает самостоятельную жизнь. Будем надеяться, что к этому времени его уже успели зафиксировать и определить индивидуальность. Тогда можно следить за ним и дальше.

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— Дальневосточный леопард — самая редкая крупная кошка планеты. На сегодняшний день есть 84 взрослых леопардов и 19 котят. А сколько должно быть особей, чтобы вид перестал считаться редчайшим?

Специалисты называют цифру 150 особей. Популяция дальневосточного леопарда трансграничная — часть находится у нас, часть за границей, в Китае . 150 особей нужны для того, чтобы обеспечивалась генетическая стабильность популяции. В этой ситуации леопард может считаться генетически безопасным подвидом. Но есть еще одно обстоятельство, о котором нельзя забывать. Выживаемость вида напрямую зависит от того, сколько репродуктивных самок, успешных в размножении, находятся в популяции. Это так называемые репродуктивные ядра популяции.

— Почему дальневосточные леопарды едва не исчезли совсем? Правда ли, что при появлении человека на своей территории леопард покидает ее навсегда?

Нет, это не совсем так. Фактор беспокойства, конечно, влияет на леопарда в период размножения, но исчезновение этого подвида связывают в первую очередь с тем, что в середине 20 века пошла активная деградация места обитания — вырубка лесов, лесные пожары, освоение человеком новых территорий, урбанистика. И второй фактор — недостаточность кормовой базы. Потому что браконьерство было и есть, и оно ориентировано именно на копытных животных — на корм леопарда. В связи с этим численность леопарда сильно упала.

— Как восстанавливают популяцию? Ведь проблема не решается только запрещением охоты…

Во-первых, нужно обеспечить леопарду достаточно спокойную жизнь. Площадь охраняемых территорий обеспечивают ему спокойный режим перемещения. Площадь национального парка большая. Сейчас речь идет о том, чтобы сделать очень большой по площади трансграничный резерват с Китаем. Сейчас рассматривается этот вопрос, этим вплотную занимается наш фонд. Второе — очень важно восстановить численность копытных. В национальном парке обеспечена охрана угодий, браконьерство жестко пресекается. Численность копытных пошла вверх, соответственно, леопарду стало хорошо, ему теперь есть, что кушать.

— Об охотниках за шкурой редчайшего животного. Браконьерство удалось полностью искоренить?

Раньше были такие случаи, но сейчас достоверных случаев браконьерства на леопардовую шкуру мне лично неизвестно. Местные знают, что это грозит уголовным делом. Леопард страдал, скорее, от деградации своих мест обитания и недостатка корма. В большей степени браконьеры угрожают тиграм. Потому что тигры, в первую очередь, востребованы на китайском рынке — начиная от усов заканчивая костями.

— Сколько обычно котят рождается в семье леопардов?

Леопард — это кошка, которая размножается не каждый год. Считается, что в среднем проходит от двух до трех лет от потомства до потомства. Приносит от одного до двух детенышей. Появляются на свет и самочки, и самцы. Молодые самцы-леопарды спустя год начинают кочевать, они ищут новые участки обитания, а девочки остаются вблизи участков своих родителей и образуют новые репродуктивные ядра.

— Сколько живут дальневосточные леопарды? Сколько раз за свою жизнь самка приносит потомство? Все ли выживают?

В природе леопарды живут от 10 до 15 лет. В неволе зафиксированы случаи, когда леопард прожил 21 год. Считается, что смертность детенышей достаточно велика.

— В дикой природе у дальневосточного леопарда есть враги?

Кроме тигра у него нет конкурентов. Это две крупные кошки, при этом они живут на одних и тех же участках обитания. Они не конфликтуют напрямую, но друг друга не любят. Был зафиксирован только один известный случай, когда тигр загнал самку леопарда на дерево. Они даже не конкурируют почти за пищу, потому что тигр убивает более крупных копытных.

— Что люди могут сделать для того, чтобы дальневосточный леопард не исчезал?

В первую очередь, не заниматься браконьерством. Во-вторых, не заниматься поджиганием сухой травы. В-третьих, быть осторожнее на автомобильных дорогах. Относиться с уважением к тому, что делают нацпарки. Им важно иметь среди местных жителей союзников, а не врагов.

— Когда дальневосточный леопард перестанет быть редчайшим животным планеты?

Если у нас восстановление попуяции леопарда идет такими темпами, если нам удасся создать трансграничный резерват и добавить к существующим охрняемым территориям еще земель, куда могут расселяться леопарды, то это произойдет через пять лет.

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