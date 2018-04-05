Территория бывшего Златоустовского монастыря в Москве может получить статус достопримечательного места

Территории бывшего Златоустовского монастыря в центре Москвы могут присвоить статус достопримечательного места. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя столичного департамента культурного наследия — главный археолог Москвы Леонид Кондрашев.

«Сейчас прорабатывается вопрос специалистами, экспертами о придании этой территории статуса достопримечательного места, поскольку сам монастырь разрушен, но мемориальная значимость, несомненно, есть», — подчеркнул он.

Л. Кондрашев добавил, что единственной уцелевшей постройкой бывшего монастыря является келейный корпус в Малом Златоустинском пер. В 2006 г. корпус был передан храму Святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана на ул. Маросейка, где сегодня находится православный историко-культурный центр «Открытие».

Златоустовский монастырь — один из древнейших в Москве — был построен, предположительно, в XIV веке. В 1918 г. был закрыт, а в 1933 г. уничтожен.