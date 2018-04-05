«Транснефть» ввела в эксплуатацию нефтепродуктопроводы проекта «Юг»

«Транснефть» ввела в промышленную эксплуатацию магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) проекта «Юг» Волгоградский НПЗ — Тингута — Тихорецк Новороссийск , говорится в сообщении компании.

Реализация проекта «Юг» предусматривает создание инфраструктуры для транспортировки трубопроводным транспортом дизельного топлива в направлении российского порта Новороссийск и экспорта с черноморского побережья России в европейские страны в объеме до 6 млн тонн в год.

Вводу в эксплуатацию МНПП проекта «Юг» предшествовало успешное завершение испытаний системы на максимальных режимах перекачки с вводом присадки и проведением ряда технических мероприятий, отмечает«Транснефть».

Ключевая особенность проекта — дополнительная возможность приема дизельного топлива из вагоноцистерн на железнодорожной станции «Тингута» в Волгоградской области , что позволит перекачивать по трубопроводу нефтепродукты от заводов, которые напрямую не подключены к системе магистральных нефтепродуктопроводов. Прием дизельного топлива из вагоноцистерн запланирован на головной перекачивающей станции «Тингута», где будет введена в эксплуатацию железнодорожная сливная эстакада и резервуарный парк емкостью 80 тыс. кубометров.

Заполнение дизельным топливом магистральных нефтепродуктопроводов проекта «Юг» «Транснефть» начала в ноябре 2017 года. С начала декабря 2017 года в рамках комплексного опробования транспортировка дизельного топлива осуществлялась от Волгоградского НПЗ в порт Новороссийск в объеме около 250 тыс. тонн ежемесячно. До конца текущего года планируется прокачать до 4 млн тонн.

«Запуск проекта «Юг» также даст возможность нефтяным компаниям оптимизировать логистические расходы за счет использования трубопроводного транспорта, и разгрузит Северо-Кавказскую железную дорогу для пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.

Как указывает «Транснефть», проработаны мероприятия по дальнейшему подключению к проекту «Юг» группы заводов юга России — ООО «Ильский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», ООО «Славянск ЭКО» и АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод — Краснодарэконефть». Необходимым условием подключения является модернизация этих заводов с переходом на выпуск дизельного топлива класса «Евро-5».