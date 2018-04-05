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«Транснефть» ввела в эксплуатацию нефтепродуктопроводы проекта «Юг»
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«Транснефть» ввела в эксплуатацию нефтепродуктопроводы проекта «Юг» 

Rambler News Service 36 минут назад
«Транснефть» ввела в промышленную эксплуатацию магистральные нефтепродуктопроводы (МНПП) проекта «Юг» Волгоградский НПЗ — Тингута — Тихорецк — Новороссийск, говорится в сообщении компании.
Реализация проекта «Юг» предусматривает создание инфраструктуры для транспортировки трубопроводным транспортом дизельного топлива в направлении российского порта Новороссийск и экспорта с черноморского побережья России в европейские страны в объеме до 6 млн тонн в год.
Вводу в эксплуатацию МНПП проекта «Юг» предшествовало успешное завершение испытаний системы на максимальных режимах перекачки с вводом присадки и проведением ряда технических мероприятий, отмечает«Транснефть».
Ключевая особенность проекта — дополнительная возможность приема дизельного топлива из вагоноцистерн на железнодорожной станции «Тингута» в Волгоградской области, что позволит перекачивать по трубопроводу нефтепродукты от заводов, которые напрямую не подключены к системе магистральных нефтепродуктопроводов. Прием дизельного топлива из вагоноцистерн запланирован на головной перекачивающей станции «Тингута», где будет введена в эксплуатацию железнодорожная сливная эстакада и резервуарный парк емкостью 80 тыс. кубометров.
Заполнение дизельным топливом магистральных нефтепродуктопроводов проекта «Юг» «Транснефть» начала в ноябре 2017 года. С начала декабря 2017 года в рамках комплексного опробования транспортировка дизельного топлива осуществлялась от Волгоградского НПЗ в порт Новороссийск в объеме около 250 тыс. тонн ежемесячно. До конца текущего года планируется прокачать до 4 млн тонн.
«Запуск проекта «Юг» также даст возможность нефтяным компаниям оптимизировать логистические расходы за счет использования трубопроводного транспорта, и разгрузит Северо-Кавказскую железную дорогу для пассажирских перевозок», — говорится в сообщении.
Как указывает «Транснефть», проработаны мероприятия по дальнейшему подключению к проекту «Юг» группы заводов юга России — ООО «Ильский НПЗ», ООО «Афипский НПЗ», ООО «Славянск ЭКО» и АО «Краснодарский нефтеперерабатывающий завод — Краснодарэконефть». Необходимым условием подключения является модернизация этих заводов с переходом на выпуск дизельного топлива класса «Евро-5».
В дальнейшем, в соответствии с долгосрочной программой развития «Транснефти», предусматривается возможность подключения самарской группы заводов с созданием пропускной способности на участке от Самары до Волгограда до 6 млн тонн и от Волгограда до Новороссийска — до 11 млн тонн.
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