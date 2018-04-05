Элементарные нарушения не могут устранить

Прокуратура области и региональное управление МЧС подвели предварительные итоги противопожарных проверок в торговых комплексах, кинотеатрах и иных местах массового пребывания граждан.

В настоящее время ревизорами проверено 149 объектов, выявлено 1300 различных нарушений, возбуждено 122 административных дела. В каждом случае внесены представления об устранении нарушений, исполнение которых находится на особом контроле надзорного органа.

«К сожалению, мы столкнулись с такими фактами, когда предприятия сдавались и принимались в эксплуатацию по всем строительным и пожарным требованиям, но затем перепрофилировались в угоду своим интересам. Мы выявили такие нарушения, сейчас принимаются меры по их устранению», — озвучил результаты проверок Областной прокурор Игорю Пантюшин.

В ТЦ «Копеечка», «Торговых рядах» и в подсобных помещениях «Детского мира» отсутствует автоматическая система пожаротушения, не хватает необходимого количества огнетушителей.

«Элементарные нарушения, которые после Кемеровской трагедии не были устранены — загромождения эвакуационных проходов какими-то коробками, хозяйственными предметами, доходило даже, до лакокрасочных материалов. Были и случаи использования этих проходов под другие хозяйственные цели — была оборудована фотокабинка, в другом ТЦ — складировались велосипеды, т.е. товары, которые потом реализовывались», — озвучил нарушения Игорь Пантюшин.

Незаконная реконструкция помещений, влекущая в том числе нарушение требований пожарной безопасности выявлена в ТЦ «Крейсер» и ТЦ «Копеечка».

На некоторых объектах запоры эвакуационных выходов закрыты на ключ, а двери открываются не в том направлении. Отдельные подвальные помещения кинотеатра «Киномакс-Владимир» лишены эвакуационных выходов. Есть вопросы и к «Самохвалу» — продажа горюче-смазочных материалов на первом этаже.

«Каждое нарушение будет рассмотрено индивидуально. Если оно будет повторяться на протяжении определенного времени, если вновь обнаружено, то меры будут применяться другие. На гражданина это штраф от 2 до 3 тысяч рублей, на должностное лицо — от 6 до 15 тысяч, на индивидуального предпринимателя — от 20 до 60 тысяч, на юридическое лицо — 150 до 200 тысяч рублей и вплоть до закрытия предприятия через суд. Все нарушения, которые мы выявили — такие нарушения, которые не требуют каких-либо серьезных финансовых затрат. Содержание эвакуационных выходов — чтобы не было замков, чтобы не загромождались выходы. Здесь никаких денег не надо. Инструктаж персонала, его обучение. Этого не проводится», — добавил начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Владимир Белозёров.

Стоит отметить, что два кинотеатра в Муроме Киржаче добровольно приостановили свою деятельность еще до начала проверок.

В настоящее время проверки продолжаются, в отношении нарушителей будет применен весь комплекс мер прокурорского реагирования вплоть до приостановления деятельности объектов.