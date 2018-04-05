Жителям Подмосковья рассказали, как правильно выбирать продукты для пикника

Роспотребнадзор Подмосковья рекомендовал жителям региона внимательно относиться к местам покупки продуктов для отдыха на природе и учитывать условия их хранения, сообщается на сайте ведомства.

«Оценку предприятия торговли или общественного питания, где вы хотите купить продукты или перекусить, необходимо проводить еще на подходе к нему: если вы видите территорию, замусоренную окурками, использованной тарой, давно не приводившиеся в порядок стены и немытые пыльные окна, то в такое предприятие лучше не заходить, если они не могут привести в порядок свое «лицо», то что говорить о соблюдении нормативных документов при хранении продукции», — говорится в сообщении.

В магазине жителям Подмосковья советуют присматриваться к продавцу. Если он стоит в замызганной спецодежде, с грязной головой и с траурной каймой под ногтями, покупать там нельзя.

«Если вы все же нашли предприятие, по внешним признакам соответствующее вашим представлениям о чистоте и гигиене внимательно смотрите, в каких температурных условиях хранится продукция. Для этого во всем холодильном оборудовании должны быть оборудованы термометры, расположенные в свободном для покупателя доступе. Скоропортящаяся продукция потому и называется скоропортящейся, что может храниться при температуре плюс 6 градусов. Для каждого вида продукции имеются свои особые условия хранения, которые производитель указывает на упаковке», — уточняется в сообщении.

Кроме того, потребителям напомнили, что неприятная консистенция у мороженого — ощущение песка на зубах — результат повторного замораживания при повышении температуры в морозильной камере.

«Еще опаснее покупать в магазине неупакованную полуфабрикатную или замороженную продукцию. Наверное, и вам случалось наблюдать, как покупатели в супермаркете сами набирают замороженные морепродукты, фрукты, овощи. В чем здесь опасность? При такой выкладке продукции в холодильном оборудовании создается неравномерный температурный режим, и продукты, находящиеся на поверхности, начинают размораживаться, а значит, и портиться. К тому же покупатели накладывают продукты из общей тары своими, не всегда чистыми руками, в уличной одежде», — добавляется в сообщении.

При покупке продуктов призвали всегда смотреть сроки годности.

На уличных лотках продукты можно приобретать только в местах специализированной торговли, где имеются условия для правильной выкладки товара и для соблюдения личной гигиены продавцов, и обеспечен постоянный контроль ветеринарной службой рынка. А вот ассортимент такой продукции очень ограничен − плодоовощные продукты, фрукты, грибы, летом − квас из кег, а не из бочек, цветы, газеты и другие печатные издания.

«Если вы все же решили устроить пикник с домашней едой, обеспечьте ее хранение в сумке-холодильнике, не забудьте взять с собой мытые овощи, зелень, разовую посуду и несколько бутылок с чистой водой для мытья рук», — заключается в сообщении.

Роспотребнадзор Подмосковья также напомнил о необходимости убирать за собой место отдыха на природе.