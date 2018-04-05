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Встреча Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла с Главой югорской столицы Максимом Ряшиным
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Встреча Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла с Главой югорской столицы Максимом Ряшиным 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с развитием церковной и общественной жизни в Ханты-Мансийске, так же обсуждались планы дальнейшего взаимодействия городской администрации и епархии.
Как пояснил Максим Ряшин, основной темой встречи стало строительство храмов в окружной столице, под их возведение определены четыре земельных участка в микрорайоне Иртыш — 2, на улице Чехова, в районах СУ-967 и ОМК.
Кроме того, вблизи этих объектов планируется организовать детские, спортивные площадки.
Так же обсудили инициативу предпринимательского сообщества по обустройству одного из городских родников.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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