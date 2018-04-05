Встреча Митрополита Ханты-Мансийского и Сургутского Павла с Главой югорской столицы Максимом Ряшиным

В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с развитием церковной и общественной жизни в Ханты-Мансийске , так же обсуждались планы дальнейшего взаимодействия городской администрации и епархии.

Как пояснил Максим Ряшин , основной темой встречи стало строительство храмов в окружной столице, под их возведение определены четыре земельных участка в микрорайоне Иртыш — 2, на улице Чехова, в районах СУ-967 и ОМК.

Кроме того, вблизи этих объектов планируется организовать детские, спортивные площадки.

Так же обсудили инициативу предпринимательского сообщества по обустройству одного из городских родников.