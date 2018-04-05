Ещё
В Калининградской области начали применять телемедицину в радиологии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Калининградской области начали применять телемедицину в радиологии 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Теперь получить расшифровку и описание снимка с томографов сотрудники медучреждений могут на месте. Для этого с помощью специальной программы они отправляют данные своим коллегам в крупные областные больницы и клиники, специалисты которых и выдают заключение.
Внедрение этой системы значительно упростило работу медикам. Сейчас все аппараты МРТ и компьютерной томографии в Калининградской области, за исключением Пионерского, подключены к общей системе. Работают они в ежедневном режиме. В дальнейшем планируется присоединить к этой системе аппараты рентгена и флюорографии.
Вести Калининград: последние новости
Алиханов: Мораторий на вырубку и обрезку деревьев в Калининграде должен быть сохранен Калининградской моцареллы станет больше Строители нашли одно из крупнейших захоронений красноармейцев в Калининграде
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус31
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи95
Юлия Скрипаль заговорила411
В России введут новую меру пресечения109
На Украине нашелся танк-мутант108
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение