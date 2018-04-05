В Калининградской области начали применять телемедицину в радиологии

Теперь получить расшифровку и описание снимка с томографов сотрудники медучреждений могут на месте. Для этого с помощью специальной программы они отправляют данные своим коллегам в крупные областные больницы и клиники, специалисты которых и выдают заключение.