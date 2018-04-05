Более 20 многоквартирных домов отремонтируют в Рузском округе в 2018 году

В текущем году в Рузском городском округе Подмосковья планируется отремонтировать свыше 20 многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации. «В планах на 2018 год 21 дом в различных городах, поселках и деревнях округа. На большинстве объектов пройдет ремонт кровли и чердака, где-то требуется отремонтировать подвальные помещения, фасады, водостоки», — рассказал глава округа Максим Тарханов Он отметил, что на проведение ремонтных работ планируется затратить порядка 70 миллионов рублей.