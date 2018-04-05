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Более 20 многоквартирных домов отремонтируют в Рузском округе в 2018 году
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Более 20 многоквартирных домов отремонтируют в Рузском округе в 2018 году 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В текущем году в Рузском городском округе Подмосковья планируется отремонтировать свыше 20 многоквартирных домов, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.
«В планах на 2018 год 21 дом в различных городах, поселках и деревнях округа. На большинстве объектов пройдет ремонт кровли и чердака, где-то требуется отремонтировать подвальные помещения, фасады, водостоки», — рассказал глава округа Максим Тарханов.
Он отметил, что на проведение ремонтных работ планируется затратить порядка 70 миллионов рублей.
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