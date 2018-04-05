Ещё
Прокурора Абакана назначили заместителем прокурора Дагестана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокурора Абакана назначили заместителем прокурора Дагестана 

ТАСС 1 час назад
МАХАЧКАЛА, 5 апреля. /ТАСС/. Прокурора города Абакана (Республика Хакасия) Алексея Ежова назначили на должность заместителя прокурора Дагестана. Об этом ТАСС сообщила в четверг старший помощник прокурора региона по связям со СМИ и общественностью Татьяна Голубова.
"Сегодня приказом генпрокурора России старший советник юстиции Алексей Ежов освобожден от должности прокурора города Абакана Республики Хакасия и назначен на должность заместителя прокурора Дагестана", — сказала она.
По словам собеседницы агентства, 21 марта в связи с выходом на пенсию по выслуге лет по собственному желанию уволился 39-летний заместитель прокурора республики Заур Тарханов. Кроме того, 27 марта заместителя прокурора Дагестана Изета Гаджиева назначили первым заместителем прокурора региона.
10 февраля генпрокурор России Юрий Чайка представил в Махачкале коллективу прокуратуры и руководству республики нового прокурора Дагестана — 46-летнего Дениса Попова, ранее возглавлявшего прокуратуру Хакасии.
Прежний прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов, возглавивший надзорное ведомство 24 апреля 2013 года, ушел в отставку. 1 февраля Народное собрание республики поддержало кандидатуру Попова на должность прокурора региона.
ТАСС: последние новости
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль Мэр Казани обсудит с общественностью проект строительства мусорного завода Пресс-конференция, посвященная конкурсу "Мисс Россия - 2018". Видеотрансляция
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус31
Юлия Скрипаль ответила на предложение РФ о помощи95
Юлия Скрипаль заговорила411
В России введут новую меру пресечения109
На Украине нашелся танк-мутант108
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение