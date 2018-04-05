Прокурора Абакана назначили заместителем прокурора Дагестана

"Сегодня приказом генпрокурора России старший советник юстиции Алексей Ежов освобожден от должности прокурора города Абакана Республики Хакасия и назначен на должность заместителя прокурора Дагестана", — сказала она.

По словам собеседницы агентства, 21 марта в связи с выходом на пенсию по выслуге лет по собственному желанию уволился 39-летний заместитель прокурора республики Заур Тарханов. Кроме того, 27 марта заместителя прокурора Дагестана Изета Гаджиева назначили первым заместителем прокурора региона.