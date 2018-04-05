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Порт «Санкт-Петербург» могут вынести за пределы города
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Порт «Санкт-Петербург» могут вынести за пределы города 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Вице-губернатор Северной столицы Игорь Албин намерен вынести Большой порт «Санкт-Петербург» за пределы города. Передает пресс-служба Смольного.
По словам Албина, подобный опыт практикуется во многих мировых столицах, а освободившееся пространство можно будет использовать для создания новой городской среды. «Мы думаем над тем, чтобы использовать опыт наших коллег, в частности — в Гамбурге, в Сингапуре, по выносу портовых мощностей за черту города, — подчеркнул вице-губернатор. — Принцип будет такой: мы сначала создаем условия для перехода основных операторов за пределы Петербурга, а потом освобождаем эту территорию под создание новой городской среды».
В качестве одного из вариантов будущего расположения порта называют Приморск, где можно будет принимать суда водоизмещением до 100 тысяч тонн. К проекту могут привлечь турецко-итальянскую фирму ICA Astaldi.
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