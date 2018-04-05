Порт «Санкт-Петербург» могут вынести за пределы города

По словам Албина, подобный опыт практикуется во многих мировых столицах, а освободившееся пространство можно будет использовать для создания новой городской среды. «Мы думаем над тем, чтобы использовать опыт наших коллег, в частности — в Гамбурге, в Сингапуре , по выносу портовых мощностей за черту города, — подчеркнул вице-губернатор. — Принцип будет такой: мы сначала создаем условия для перехода основных операторов за пределы Петербурга , а потом освобождаем эту территорию под создание новой городской среды».

В качестве одного из вариантов будущего расположения порта называют Приморск, где можно будет принимать суда водоизмещением до 100 тысяч тонн. К проекту могут привлечь турецко-итальянскую фирму ICA Astaldi.