Владелец Peugeot открывает мультибрендовую сервисную сеть в России

Группа PSA, владелец марки Peugeot, начала в России развитие сети мультибрендовых сервисных центров Euro Repar Car Service, проект запущен по франшизе на базе станций независимых сервисов, сообщил журналистам директор группы PSA по послепродажному обслуживанию Кристоф Мюзи.

«Начинаем сегодня. Первую вывеску уже повесили. Первая сервисная станция находится в Москве . Мы ориентируемся на цифру около 500 станций Euro Repar Car Service на горизонте 5 лет на российском рынке, что позволит нам стать одним из лидеров по подобным сетям в России», — сказал представитель PSA.

Он пояснил, что на первом этапе развитие будет проходить в Москве и области, а также в городах на расстоянии до 500 км от Москвы, а также в Санкт-Петербурге . В планах PSA договориться о сотрудничестве с 50-100 станциями независимых сервисов в 2018 году, уточнил он, комментируя вопрос RNS о планах по сети Euro Repar Car Service в России.

Мюзи отметил, что к программе Euro Repar Car Service в России могут присоединиться и официальные дилеры, в том числе Peugeot, Citroen и других марок, что позволит официальным сервисным станциям загрузить мощности.

«На первом этапе мы ориентируемся на независимые станции, поскольку у них есть опыт по работе с несколькими брендами. Одновременно это великолепная возможность для сети Peugeot или Citroen присоединиться к нам, или, например, сети Renault , и получить все преимущества. Обеспечение загрузки их сервисных мощностей возможно, но не является основной целью. Если официальный дилер хочет стать мультибрендовым центром по обслуживанию, то он может воспользоваться этой возможностью и стать участником проекта Euro Repar Car Service», — сказал Мюзи.

Развитие сети сервисных центров в России может положительно повлиять на финансовые показатели группы, уточнил он.

«Мы будет стремиться развивать свою деятельность за счет новых сети сервисных станций, чтобы увеличить свою долю на рынке и получить больше оборот, больше прибыли», — сказал Мюзи. Также он сообщил, что для новой сети компания привлекает поставщиков запасных частей по всему миру, в том числе в России.

«Наши специалисты отдела будут искать поставщиков запасных частей для центров Euro Repar Car Service по всему миру, в том числе и в России. На уровне группы PSA есть решение увеличить долю российских поставщиков», — сказал топ-менеджер PSA.