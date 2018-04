Первая в 2018: подборка кампаний на социальную тематику

Маникюр в поддержку борьбы с лейкемией, итоги акции от Royal Canin и социальная кампания от крупнейшего оператора наружной рекламы.

Социальная кампания «Все равно?!» от Russ Outdoor

В январе 2018 года крупнейший российский оператор наружной рекламы Russ Outdoor запустил новую социальную кампанию «Добрые истории» в рамках собственного социального проекта «Все равно?!». Целью кампании являются популяризация благотворительности и привлечение внимания к деятельности благотворительных фондов.

В основу креативных макетов кампании легли фотоистории фондов, участвоваших в конкурсе фотографий «ОБЪЕКТИВная благотворительность», который ежегодно проводит Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров». Проект был придуман для того, чтобы собрать и представить широкой публике как можно более полную и яркую картину современной российской фи­лан­тропии. Фонды и социально активные компании со всей страны присылают свои фотоистории, которые рассказывают об их повседневной и проектной жизни.

По результатам конкурса жюри Russ Outdoor отобрало сразу несколько победителей, фотоистории которых легли в основу новой социальной капании.

«Мы не ожидали такого количества работ, подходящих под все наши критерии — лаконичность, простоту и запоминаемость образа, — поэтому решили не ограничиваться выбором лишь одного победителя», — отметила эксперт по коммуникациям Russ Outdoor, координатор проекта «Все равно?!» Крутова Елена.

Креативную концепцию социальной кампании разработал дизайн-центр оператора наружной рекламы: плакаты выполнены в стилистике фотоальбома, подчеркивающей использование реальных фотографий с настоящими жизненными историями.

IVI запустил социальную рекламу от фонда Тимура Бекмамбетова

Ролики призваны помочь родителям часто болеющих детей узнать больше о врожденных нарушениях иммунитета и вовремя обратиться за помощью к врачу.

В 2017 году студенты под руководством опытных педагогов, мастеров рекламы и кино сняли серию роликов под названием «12 признаков иммунодефицита» для благотворительного фонда «Подсолнух». Видео запущены на виртуальных экранах кинотеатра IVI.

Как рассказали авторы роликов фонда «Подсолнух», социальная реклама — часто единственный способ для благотворительных фондов рассказать широкой аудитории о тяжелом диагнозе или важной социальной проблеме.

CosmoCharityNails: благотворительная акция Cosmopolitan и «Фонда борьбы с лейкемией»

Проект выполнен при поддержке студий маникюра Nail Spot, Kynsi и Ma&Mi. С 8 по 31 марта сети салонов Nail Spot, Kynsi и Ma&Mi принимали участие в благотворительной акции, направленной на поддержку взрослых больных раком крови. Каждая посетительница могла сделать маникюр со специальным дизайном — красной каплей — часть стоимости которого будет перечислена в Фонд.

Благотворительная акция CosmoCharityNails — часть программы «Год помощи взрослым 2018+», которую объявил «Фонд борьбы с лейкемией». В 18 лет каждый гражданин России официально становится совершеннолетним, взрослым человеком. С этого возраста многие благотворительные фонды больше не могут оказывать поддержку тем, кто в ней нуждается: человек становится взрослым, а значит теперь игра ведется по совсем другим правилам. В «Год помощи взрослым» «Фонд борьбы с лейкемией» проведет множество мероприятий в поддержку совершеннолетних: донорские акции, благотворительные концерты и выставки, лекции и мастер-классы, партнерские акции и многое другое.

Компания Royal Canin подвела итоги всероссийской социальной акции «У кошки не девять жизней»

Чтобы поддержать акцию, владельцы кошек публиковали в социальных сетях обещания проверить здоровье своих питомцев у ветеринара. За каждый такой пост Royal Canin перечислял деньги в благотворительный фонд «Подарок судьбы». Собранные средства пошли на организацию выставки «Всем по котику», которая прошла в Москве 1 апреля.

На выставке, которую посетило несколько тысяч человек, было представлено 117 животных из приютов Москвы и Подмосковья . В результате почти 103 кошки обрели хозяев. Певица Ёлка , попечитель фонда «Подарок судьбы», передавала питомцев новым владельцам.

«Мы рады, что кампания «У кошки не девять жизней» не только помогла приютским животным обрести дом, но и обратила внимание тысяч хозяев домашних кошек на то, как важно правильно и своевременно заботиться о здоровье питомцев. Уже 50 лет Royal Canin руководствуется девизом «Благополучие животных прежде всего» и работает над формированием культуры ответственного отношения к животным. Мы рады, что наша инициатива нашла отклик среди такого количества людей. Это значит, что количество ответственных, понимающих людей растет», — сказала Светлана Обручкова, генеральный директор Royal Canin в России.

Футбольный День донора LG и «Эльдорадо» при участии Станислава Черчесова

В преддверии важных спортивных событий в России, LG Electronics (LG) провела 89-й в истории донорского проекта компании и 29-й совместный с партнером «Эльдорадо» футбольный День донора, посвященный сразу к двум важным и добрым датам — Дню защитника Отечества и Международному женскому дню 8 марта.

Мероприятие прошло в Москве, в главном офисе компании «Эльдорадо» , при поддержке Центра крови ФМБА России. Почетным гостем стал главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, а непосредственными участниками акции — мужская и женская команды доноров под руководством Андрея Ещенко и Ксении Коваленко. Футболисты подбадривали команды доноров, соревнуясь между собой в игре c мячом.

В дне донора приняли участие более 50 сотрудников офисов и магазинов «Эльдорадо» и московского офиса и завода LG. Послы добрых дел LG Станислав Черчесов, Андрей Ещенко и Ксения Коваленко подписали символ донорской эстафеты — красное сердце, а также мяч добрых дел — символ донорского марафона #LGКомандаДобра.

Cоциальная кампания в поддержку людей с синдромом Дауна от Red Keds

В честь международного дня человека с синдромом Дауна благотворительный фонд «Синдром любви» совместно с креативным агентством Red Keds подготовили и запустили Всероссийскую социальную кампанию в поддержку людей с синдромом Дауна #МЫВСЕОСОБЕННЫЕ.

Цель акции — показать людям, что все мы особенные, и недостатки есть у каждого. И именно недостатки, по мнению организаторов акции, делают нас людьми.

К акции присоединились десятки городов по всей России, а также известные звезды, блогеры и журналисты. Подробнее на Sostav.

Possible Group поможет животным найти дом с помощью стикеров в Telegram

Агентство Possible Group совместно с брендом кормов Hill’s и фондом «Подбери друга» запустили новую кампанию, центральным элементом которого стал стикерпак, созданный специально для мессенджера Telegram.

Пак состоит из стикеров с изображениями питомцев, которые в данный момент ждут своих новых хозяев. Биографию каждого из них можно легко узнать, просто отправив стикер с понравившимся животным телеграм-боту, который сразу же пришлет его анкету, фотографии и советы для кормления питомца. 72 часа бездействия в поддержку борьбы с ВИЧ 72 часа бездействия в поддержку борьбы с ВИЧ С 13 по 16 февраля в сети была запущена прямая трансляция длиной 72 часа в рамках арт-проекта «72 Часа Бездействия».

В течение 3 дней в прямом эфире, находясь перед камерой, актриса и модель Валерия Грушина намеренно не делала ничего.

Цель проекта — привлечь внимание к проблеме бездействия после ситуаций, связанных с риском заражения ВИЧ-инфекцией. А также рассказать о необходимости начать постконтактную профилактику в течение 72 часов после такой ситуации.

Проект был запущен для Фонда развития МСП совместно с агентством Smetana. Подробнее на Sostav.

#времядляспасибо: фонд Amway провел благотворительный флешмоб

В конце прошлого года фонд совместно с PR-агентством Mint (BBDO Group) организовал социальный проект #времядляспасибо в сети, а теперь готов подвести его итоги.

Идея флешмоба легко считывается с его названия — #времядляспасибо: организаторы предложили пользователям социальных сетей поблагодарить тех, кто им действительно дорог и важен.

Для участия во флешмобе #времядляспасибо пользователям нужно было опубликовать фото или видео со словами благодарности на своей страничке в социальной сети Instagram, VK, Facebook или «Одноклассники» с хештегом #времядляспасибо.

За чашку кофе, за открытую дверь, за уступленное место, за поданную руку, за переданную соль, за «не могли бы пропустить», за кучу разных просьб, услуг и комплиментов мы говорим «Спасибо», правда в большинстве из вежливости и часто — совершенно незнакомым людям. А ту самую — истинную — благодарность за более значимые моменты обычно произносим молча. Так вот…я хочу признаться. Вслух. Что благодарна ВАМ за все мои ночные звонки с просьбой «открыть дверь», когда забывала ключи; за возможность поделиться всем без страха быть не принятой; за наши самые жаркие споры; за внезапные побеги в кино в режиме «Мстители вышли на день раньше, собирайся, у тебя минута»; за новую попсу в моем плейлисте; за то, что поделились последним сырником; за доверие и за возможность помочь, когда приходит смска «Кать, спасай!»; за поддержку всех моих безумных (и гениальных!) идей; за то, что соглашались на мои первые эксперименты с камерой, (возможно именно поэтому я открыла себя в фотографии); за то что любите мою Софью и даже порой разрешаете ей хозяйничать у вас в комнатах; за то, что без оглядки станете моей рукой, ногой и головой, если я в жизни оступлюсь; за то, что подадите руку, даже если вчера мы в гневе пообещали друг другу больше «никогда не разговаривать»; за то, что будете рядом при покорении любой вершины! Жаль, что настоящая ценность таких моментов умалчивается и размывается в каждодневном забеге. Сегодня из зоны комфорта меня выдернул новогодний флешмоб #ВремяДляСпасибо фонда Amway, которому я очень благодарна за возможность наконец признаться: благодаря двум моим шкодливым сестрам, портившим мою косметику и разрисовывающим школьные сочинения, моя жизнь каждый день становится капельку лучше. Если вдруг, вы на своей шкуре осознали, что рутина взяла над вами верх, то воспринимайте этот пост как «тот самый» пинок под зад. Идите и обнимите близких!

A post shared by Travel x Photographer (@kateromanova) on Dec 18, 2017 at 8:34am PST