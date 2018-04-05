АСИ предложило включить оценку стандарта по конкуренции в регионе в KPI губернаторов

"Владимир Владимирович, еще, если позволите, предложение — у нас в прошлом году был утвержден вами указ об утверждении ключевых показателей эффективности губернаторов. И, может быть, также оценку внедрения стандарта [развития конкуренции] деловыми объединениями включить одним из показателей деятельности губернаторов. Я думаю, что это было бы тоже эффективно", — сказала она, обращаясь к президенту России Владимиру Путину

Чупшева напомнила, что «в 2015 году в рамках Национальной предпринимательской инициативы именно рабочая группа АСИ была разработчиком регионального стандарта по конкуренции». По ее словам, задачей стандарта на региональном уровне должно было стать развитие конкуренции на региональных рынках, а также снижение нагрузки на региональные бюджеты.

Глава АСИ также предложила изменить систему мониторинга стандарта развития конкуренции. По ее словам, сейчас регионы самостоятельно опрашивают предпринимателей об эффективности внедряемых мер, а необходимо, чтобы оценка поступала от представителей деловых сообществ.