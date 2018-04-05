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На уборку сугробов в Соколиной горе вышло 10 единиц техники
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На уборку сугробов в Соколиной горе вышло 10 единиц техники 

Управа района Соколиная гора 1 час назад
Фото: Управа района Соколиная гора
Подготовка к общегородским субботникам проходит в нашем районе. В рамках месячника благоустройства в течение апреля проведут разного рода уборку.
Так, на работы по устранению сугробов на 103 гектарах районной территории вышло 10 единиц техники. В настоящее время ведется отмывка дорожных знаков и разделителей-отбойников. Рабочие ворошат груды снега, которые остались на газонах после выпадения зимних осадков. Как отметили сотрудники отдела ЖКХ управы района Соколиная гора, в этом деле заняты управляющие компании, в том числе «Жилищник», а также окружная служба уборки улично-дорожной сети ключевых магистралей.
В апреле также предстоит привести в порядок газоны и ограждения, фасады зданий Соколиной горы, отремонтировать игровое оборудование и малые архитектурные формы, восстановить ограждения и дорожную разметку. Соколинцы смогут принять участие в субботниках 14 и 21 апреля.
Фото: Светлана Яковлева.
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