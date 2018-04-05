По-хорошему русские не понимают

Дипломатический кризис в отношениях с Россией , разразившийся после отравления бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании , может получить продолжение, если датские официальные лица примут решение бойкотировать Чемпионат мира.

Премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен (Lars Løkke Rasmussen) на прямой вопрос об этом от Датского радио ответил следующее: «Исключить что бы то ни было категорически невозможно, готового решения у меня нет. Главное — продемонстрировать России, что такое поведение мы не приемлем».

В понедельник на этой неделе Лёкке принимал свою британскую коллегу Терезу Мэй (Theresa May), и на повестке дня, помимо Брексита, стояли отношения с Россией.

Если британское правительство, несмотря на недостаток однозначных улик, считает, что к химической атаке причастна Россия, с нашей стороны будет правильным встать с Великобританией плечом к плечу и принять конкретные контрмеры — какими, например, уже стала демонстративная высылка российских дипломатов.

То, что русские свою причастность к атаке постоянно отрицают, — неудивительно, а что в ответ на высылку сами указали западным дипломатам на дверь — практически само собой разумеется. Никто в мире не должен думать, будто Россия испугалась.

Россия, чей лидер Владимир Путин недавно одержал очередную ошеломительную победу на выборах, уважает только язык силы. Тем важнее, чтобы Запад выступал единым фронтом. Опытный чекист Путин умело нащупывает бреши в единстве противника.

Поэтому оставить датских министров и членов королевской семьи дома — это как палить по воробьям из пушки.

Когда в 2010 году в Лондоне офицера-перебежчика из российских спецслужб Александра Литвиненко отравили подмешанной в чай дозой радиоактивного полония-210, Великобритания пришла к официальному заключению, что приказ об этом был отдан в Кремле на высшем уровне.

Недостаточно жесткую реакцию Великобритании Путин и его люди наверняка сочли проявлением бесхребетности, решив, что Россия, грубо говоря, отныне вольна поступать, как ей вздумается.

Так же получилось, когда Путин ввязался в ситуацию в Сирии и помог Башару Асаду удержаться у власти, после того как тогдашний американский президент Барак Обама своим нежеланием вмешиваться словно расписался в собственной слабости.

Россия замышляет недоброе

Нет никаких сомнений в том, что поддерживать хорошие отношения ни с Евросоюзом , ни с НАТО Россия не намерена. Помимо атак с применением отправляющих веществ, об этом свидетельствуют российские кибератаки на министерство обороны Дании парламент Германии , а также вмешательство в американские выборы. Разумеется, нельзя не припомнить аннексию Крыма и вторжение на восток Украины , которые произошли вскоре после завершения зимней Олимпиады в Сочи , статусного проекта Путина.

Старый аргумент гласит, что спорт и большую политику смешивать не стоит. Чаще всего это действительно так. Но когда речь заходит об эскалации кризиса во взаимоотношениях с Россий, важно проявить единство и решимость.

Высылка дипломатов была правильной мерой. Следующей правильной мерой должен стать бойкот Чемпионата мира со стороны официальных лиц Дании.

Если мы надеемся добиться от русских хоть чего-нибудь, любой конструктивный диалог с ними следует вести сугубо с позиции силы, которую они уважают.