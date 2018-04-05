Фермеры Ленобласти накормят Санкт-Петербург

Санкт-Петербурге открылась ярмарка продукции фермерских хозяйств Ленинградской области . Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти.

С 4 по 29 апреля в продуктовых рядах, расположенных в магазине одной из крупнейших международных торговых сетей по адресу проспект Космонавтов, 14, «товар лицом» представят около 100 фермеров. По решению организаторов, торговля носит тематический характер, и каждая неделя ярмарки будет посвящена презентации отдельных видов товаров.

В день открытия ярмарки началась пасхальная неделя (молочная, кулинарная и сувенирная продукция), а за ней последуют мясная, рыбная и молочная.

На открытии ярмарки отметили, что по результатам продаж торговая сеть намерена заключить контракты с фермерскими хозяйствами, чья продукция будет пользовалась наибольшим покупательским спросом.