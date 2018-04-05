В Минэкономразвития прокомментировали претензии Госдумы

Претензии Госдумы Минэкономразвития относятся к периоду работы Алексея Улюкаева на посту главы ведомства, сообщили в пресс-службе МЭР. Ранее ГД приняла постановление с критикой министерства в области поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ).

«Постановление Госдумы принято по итогам заседания 7 февраля, на котором Счетная палата высказала замечания в адрес Минэкономразвития, касающиеся мер поддержки малого и среднего бизнеса. Эти замечания относятся к деятельности министерства до 2017 года. В 2017 году программа поддержки малого и среднего бизнеса была переформатирована. В частности, Минэкономразвития отказалось от предоставления бизнесу «прямых» субсидий. Министерство сфокусировалось на развитии организаций инфраструктуры поддержки бизнеса, а также на предоставлении возвратных мер поддержки. В результате сейчас во всех регионах России создано более 700 таких объектов», — отмечается в сообщении.

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По данным МЭР, переформатирование работы по поддержке МСБ уже дало результаты. Так, в 2017 году количество малых и средних предприятий выросло на 2,7%, на 86% выросло количество МСП, которые работают на экспорт.

«Счетная палата до сих пор не предоставила в Минэкономразвития подробное заключение об экспертно-аналитических мероприятиях в 2016 году, в ходе которых сделаны озвученные на заседании Госдумы выводы. Так, например, в части предоставления поддержки компаниям с одним учредителям в направленном в министерство заключении Счетной палаты не были названы ни конкретные компании, ни регионы», — заключили в МЭР.